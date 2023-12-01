Soykırımcı Netanyahu: 'Yok edeceğiz, bizi kimse durduramaz!'
Soykırımcı Binyamin Netanyahu, Gazze'de yaşanan son sürece ilişkin açıklama yaptı.
Soykırımcı Binyamin Netanyahu, Gazze'de yaşanan son sürece ilişkin açıklama yaptı.
Katil Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'a "Hamas'ı yok etmeye yemin ettik ve hiçbir şeyin bizi durduramaz." mesajını ilettiğini açıkladı.
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