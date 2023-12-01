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Dünya Soykırımcı Netanyahu: 'Yok edeceğiz, bizi kimse durduramaz!'
Dünya

Soykırımcı Netanyahu: 'Yok edeceğiz, bizi kimse durduramaz!'

Yeniakit Publisher
2023-12-01 11:01:00 -
Soykırımcı Netanyahu: 'Yok edeceğiz, bizi kimse durduramaz!'

Soykırımcı Binyamin Netanyahu, Gazze'de yaşanan son sürece ilişkin açıklama yaptı.

Soykırımcı Binyamin Netanyahu, Gazze'de yaşanan son sürece ilişkin açıklama yaptı.

Katil Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'a "Hamas'ı yok etmeye yemin ettik ve hiçbir şeyin bizi durduramaz." mesajını ilettiğini açıkladı.

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Yorumlar

çakıcı

seninde o sana akıl veren o.çocuklarınında hamas kassam tuğayları tünellerin içinde tezgaz açtırıp manukyanın işçileri yapar akibet kaçınılmazdır

Bülent

Köpeklerin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı..
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