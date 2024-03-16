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Sosyal Medya Soykırımcı İsrail'in sözcüsü Youtube yine şaşırtmadı! O şarkıyı platformdan kaldırdılar!
Sosyal Medya

Soykırımcı İsrail'in sözcüsü Youtube yine şaşırtmadı! O şarkıyı platformdan kaldırdılar!

Yeniakit Publisher
2024-03-16 16:52:00 - 2024-03-16 16:57:05

İkiyüzlü Batı'nın insanlığa illet olarak piyasaya sürdüğü sosyal medya ve onun bir kolu olan Youtube, Soykırımcı İsrail'in sözcülüğünü yapmaya ve hakkı örtmeye batılı yüceltmeye devam ediyor.

İkiyüzlü Batı'nın insanlığa illet olarak piyasaya sürdüğü sosyal medya ve onun bir kolu olan Youtube, Soykırımcı İsrail'in sözcülüğünü yapmaya ve hakkı örtmeye batılı yüceltmeye devam ediyor.

Müslüman rap sanatçıların seslendirdiği "İntikam" parçası terör devleti İsrail'in emireri Youtube tarafından "Doğdu bir anadan aslan, arkasında alem-i İslam. Ebabiller yok, at koşturuyor Ebu Ubeyde ve Kassam" sözleri nedeniyle yayından kaldırıldı.

İşte herkesin izlemesi gereken o video...

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