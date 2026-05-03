Dünya Soykırımcı İsrail şimdi de hırsızlığa başladı: Filistin’in 5 milyar dolarına çöktüler
Soykırımcı İsrail şimdi de hırsızlığa başladı: Filistin'in 5 milyar dolarına çöktüler

Soykırımcı İsrail yönetiminin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin halkına ait yaklaşık 5 milyar dolarlık vergi gelirini gasp etmekle övündü. Uluslararası hukuku hiçe sayan bu hırsızlık, işgal altındaki Batı Şeria’da ekonomik çöküşü tetiklerken, Filistin yönetiminin kamu maaşlarını ödeyemez hale gelmesine neden oluyor.

İşgalci İsrail, Filistin topraklarındaki katliamlarını ekonomik terörle birleştirerek sürdürüyor. Netanyahu hükümetinin aşırı sağcı ortağı Bezalel Smotrich, Filistin yönetimine aktarılması gereken yaklaşık 14 milyar şekellik (4,75 milyar dolar) vergi gelirinin İsrail hazinesinde rehin tutulduğunu küstahça itiraf etti.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin aşırı sağcı ortaklarından Smotrich, Filistin yönetimine aktarılması gereken vergi gelirlerinden yaklaşık 14 milyar şekelin (yaklaşık 4,75 milyar dolar) İsrail hazinesinde tutulduğunu belirtti.

EKONOMİK DURUM AĞIRLAŞIYOR

Haberde, Filistin yönetiminin İsrail'in siyasi kararları nedeniyle ciddi ekonomik baskı altında olduğu ve söz konusu uygulamanın işgal altında bulunan Batı Şeria'daki ekonomik durumu daha da ağırlaştırdığı ifade edildi.

Alıkonulan vergi gelirlerinin her ay artmaya devam ettiği, Filistin yönetiminin ise yaklaşık üç yıldır süren mali kriz nedeniyle yeni kemer sıkma önlemleri almak zorunda kaldığı ifade edilen haberde, İsrail ordusu Merkez Bölge Komutanı'nın söz konusu politikanın "Batı Şeria'da güvenlik risklerini artırabileceği" uyarısında bulunduğu, ancak Smotrich'in uygulamayı sürdürdüğü belirtildi.

FİLİSTİN VERGİ FONLARI

İşgal altındaki Filistin, dış ticaretinde İsrail'e bağımlı kalmaya devam ederken, Filistinlilerin ithalat ve ihracatının neredeyse tamamı İsrail'den ya da İsrail kontrolündeki noktalardan yapılıyor.

İsrail yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topluyor ve topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu.

VERGİLERDE KESİNTİ YAPILIYOR

Ancak İsrail, Filistin yönetiminin mahkum ve eski mahkumlara sağladığı aylık ödenekleri gerekçe göstermek gibi çeşitli bahanelerle 2019 yılından bu yana bu vergilerde kesinti yapıyor.

Filistin yönetimi ise vergi gelirlerini kamu çalışanlarının maaşlarını ödemek için kullanıyor ve bu gelirler, toplam devlet gelirlerinin yüzde 65'ini oluşturuyor.

İsrail'in vergi gelirlerinde kesinti yapması nedeniyle Filistin yönetimi Kasım 2021'den bu yana kamu çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemiyor.

Mehmet emin temel

Avrupqdq bankaları bosaltın degerli milli kardesler

SELAM

YA GERÇEKTEN bütün dünya bu Lanetli siyonistlerden nefret ediyor. Elhamdülillah dünyanın her yerinde bunlara artık rahat yok ve arık bu dünya onlar için bir cehennem. Bu da onlar için ceza olarak yeter. ALLAH cc , haşa boşuna bunlara LANETLİ kavim buyurmamış.
