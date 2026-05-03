İbrahim Saraçoğlu kireçlenmeye karşı çınar yaprağı kürü tavsiye ediyor: Kemik sağlığına İyi gelen mucize

KİREÇLENMEYİ ÖNLEMENİN DOĞAL FORMÜLÜN HAZIRLANIŞI: 1 bardak içme suyu. 1 bardak suyu bir tencerede kaynatın ve yaprakları suyun içine atın. Yaklaşık 1 dakika kaynayan suyunuzu ocaktan alın. Suyu ılımaya bırakın ve akşam yemeğinden önce ve uykudan önce 1 fincan olmak üzere tüketin. Kemik sağlığı için tüketin. Hazırlanan bu kür özellikle kireçlenme şikayetlerini rahatlatacak özelliğe sahiptir. İbrahim Saraçoğlu, çınar yaprağının en doğal antidepresan olduğunu da çeşitli programlarda vurgulamaktadır. Hafif derecede depresyon tanısı belirlenen kişilere, çınar yaprağı kürü tavsiye etmektedir. ÇINAR AĞACI YAPRAĞI FAYDALARI NELERDİR? Çınar yaprakları çayı, suyu veya yağı; bedeninizdeki ağrıyı dindirir. Cildinizdeki hücreleri yenileyerek, nem dengesini korur. Ağız içi kokularını ve bakterilerini yok eder. Yaralı ve yanık bölgeye uygulandığında lekeleri temizler. Ödem attırır. Bağırsaklarınızı rahatlatır. Kemik sağlığınızı korur. Kanda oluşan iltihapları yok eder. ÇINAR YAPRAĞININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? Çınar ağaçları Türkiye'de hemen hemen her bölgede can bulmaktadır. Genellikle şehir süsleme amacı ile tercih edilen çınar ağaçlarının yaprakları, sonbahar geldiğinde birer ikişer dökülmeye başlar. Ve o dökülen yapraklar şehre bir sakinlik katar. Çınar yaprakları; kalın ve damarlı bir yapıdadır. Toza ve dumana karşı oldukça dirençlidirler. Bitkisel tedavi yöntemlerinde sıkça tercih edilen çok yıllık bir ağacın yapraklarıdır. En çok tercih edilen tedavi türü olma özelliği taşımaktadır. ÇINAR AĞACI! Çınar, çınargiller Platanaceae familyasından Platanus cinsini oluşturan uzun boylu kalın çaplı ağaç türlerinin adıdır. Çınar ağacı yaprağı kireçlenme, boyun fıtığı ve romatizmal ağrıları hafifletmeye yardımcı olan doğal bir ağrı kesicidir. Vücuttan ödem atılmasını sağlar, mide asidini dengeler, saç sağlığını destekler ve sakinleştirici etkisiyle uykuya geçişi kolaylaştırır. Çınar Yaprağı Çayı özellikle detoks etkisi ve bağışıklık sistemini güçlendiren özellikleri ile tanınır.Çınar yaprağı çayı, özellikle kireçlenme, romatizma ve eklem ağrılarına karşı doğal bir ağrı kesici ve iltihap giderici olarak öne çıkar. Diz ağrısı ve kireçlenme için çınar yaprağı, genellikle kurutulup çay olarak demlenerek tüketilir veya ağrılı bölgeye lapa/kompres şeklinde uygulanır. Çınar yaprağı nasıl içilmeli? kurutulmuş yaprakların 1 su bardağı suda 1-2 dakika kaynatılması veya demlenmesiyle hazırlanır. Günde 2 bardak, tercihen aç karnına tüketilmesi önerilen bu çay, kireçlenme ve ödem gibi sorunlara karşı 15 gün içilip ara verilerek kullanılır.