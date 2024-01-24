Soykırımcı İsrail Gazze’nin kuzeyinde canlı bırakmayacak! 800 bin Gazzeliyi katletmek istiyor

Terör devleti İsrail’in 7 Ekim’den bu yana başlattığı soykırım saldırılarında ölenlerin sayısı 25 bin 400’ü geçti. Kuzey ile güneyi tanklardan bir setle ikiye ayıran İsrail, kuzeyde kalan 800 bine yakın Filistinlinin ölmesi için saldırılarını artırırken, susuzluk ve açlıktan ölümlerin de baş gösterdiği haberleri geliyor. akit’e Gazze’deki son durumu değerlendiren Al Manar Televizyonu Ankara Temsilcisi Filistinli Gazeteci Hasan Tahravi, Gazze’deki durumun artık tam bir felaket boyutuna ulaştığını belirterek, şunları anlattı: “Kuzeyde kalan 800 bin Filistinli açlık ve susuzluktan, hastalıklardan ölmeye başladı. Bir yandan bombardımanlarda can veren Filistinliler, bir yandan da ölümcül ablukanın yol açtığı açlık, susuzluk ve hastalıklardan hayatını kaybediyor. Filistin halkının kurtuluşu, geçici değil, kalıcı ateşkesle mümkün olacaktır. Hiçbir gıda ve ihtiyaç maddesine ulaşamayan Filistinliler ölmeye devam ediyor.”

Yemleri öğütüp un yapıyorlar

İsrail’in zaten 17 yıldır Gazze’ye abluka uyguladığını hatırlatan Tahravi, şunları dile getirdi: “7 Ekim’den bu yana hemen hemen hiçbir ihtiyaç maddesinin girişine izin verilmiyor. Ateşkes sürecinde bile birkaç tır girebilmişti. Onu da Mısır değil İsrail denetliyor. Bu nedenle un gibi, su gibi, ilaç gibi temel gıda ve ihtiyaç maddeleri tamamen tükendi. Cebaliye’de hayvan yemlerinden un yapıp çocuklara yediriyorlar. Yakında yem de tükenecek. Deniz suyundan yararlanmaya çalışıyorlar. Özellikle Cebaliye’de su kuyuları açmaya çalışıyorlar ama çok sağlıksız. İsrail’in amacı insanları açlıktan ve hastalıktan öldürmek. Bu yüzden ablukayı. İsrail açlık savaşına soktu Filistinli mazlumları. Geçici ateşkes hiçbir şeyi değiştirmez. Çünkü geçici ateşkes çözüm değil. İsrail ordusunun Gazze’den tümüyle çekilmesi lazım. İki ay sonra daha ağır saldırılar yapacaklar. Bugüne kadar hep öyle yaptılar.

Öldüren zaman makinesi

Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dr. Öğretim Görevlisi Adil Aşur da, şunları söyledi: “Kuzeyde sıkışan sivil halk, bombardımanların yanı sıra açlık ve susuzluk ile de mücadele ediyor. İnsanlar çocuklara ve yaşlılara yedirebilmek için hayvan yemlerini öğüterek una dönüştürüyor. Ancak bu da tükenecek. Hepatit gibi salgın hastalıklar yayıldı. Elektrik olmadığı için çocuklar soğuktan ölüyor. Saldırılar durdurulmazsa salgın hastalıklardan, susuzluktan ve açlıktan ölümler artacak. Bu büyük bir facia. İnsanlar kanalizasyon birikintilerinden su almaya çalışıyorlar. İnsanlık dramının sona ermesi için dünyanın harekete geçmesi gerekir. Kalıcı ateşkes sağlanmadığı sürece insanlar ölmeye devam edecek. İsrail zamana oynuyor. İsrail halkının protesto gösterileri yaptığı, Meclisi bastığı gibi haberler oyalama amaçlı olarak servis ediliyor. Çünkü İsrail, Filistinlileri bitirmek için yavaş yavaş öldüren zaman makinesini kurmuş durumda. Geçenlerde sivillerin Han Yunus tarafına gidebileceğini duyurmuştu İsrail. Yola çıkmak üzere kafile toplanmış, en başa küçük çocuğuyla bir anneyi koymuşlar belki vurmazlar diye. Beyaz bayraklarla kafile yola çıkınca önce anne ve yavrusunu vurmuş İsrail askerleri. Bütün kafileyi ateş altına alarak çok sayıda sivili katlettiler. Dünya sessiz kaldığı müddetçe mazlum Filistin halkı da ölmeye devam edecek.”