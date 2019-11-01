Soykırımcı ABD’den soykırım iftirası

Ermeni soykırımı iddiaları üzerinden Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaya çalışan ABD, aynı tiyatronun perdelerini yeniden açtı. Ülkemizin askeri ve diplomatik alandaki atakları karşısında hüsrana uğrayan ABD senatosunun, sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısını kabul etmesi Türk kamuoyundan büyük tepki çekti.

Dünyanın birçok yerinde milyonlarca insanı sistematik bir şekilde katleden ABD’nin, olmayan bir soykırım üzerinden kendi mazisini temize çıkarmaya çalışması da ikiyüzlülük olarak yorumlandı. Konu ile ilgili Akit’e konuşan tarihçiler, Türklerin tarihinde hiçbir soykırım olmadığını vurguladı.

Aslı astarı olmayan iddialar

Tarihçi yazar Süleyman Kocabaş, sözde Ermeni soykırımının kocaman bir yalan olduğunu belirterek, “Ermeni soykırımı diye bir şey kesinlikle yoktur. Yüzyılın yalanıdır. Tarihi katliamlarla dolu bir devlettir ABD. Dünyanın en büyük katliamlarını sistematik bir şekilde gözünü bile kırpmadan gerçekleştirmiştir. ABD, aklı sıra intikam almaya çalışıyor. Bunu yaparken de Ermenilere göz kırpıyor” dedi.

Ermenilerin arşivlerini açmaya yanaşmadığını kaydeden Kocabaş, “Türkler, tarihin her döneminde Ermenilere çok insancıl davrandı. Ermeniler ise tam tersi bir tutum izledi. Batılı devletlerin gazına gelerek, Türkleri en zor oldukları dönemde arkalarından vurdu. Arşivler ortada. Türk tarafı arşivleri açmasına rağmen, Ermeniler açmaya yanaşmıyor. Çünkü korkuyorlar. Ermeni soykırımı diye bir şey yoktur” ifadelerini kullandı.

Esas soykırımcı Ermeniler

Araştırmacı tarihçi Ensar Gökhan Dalkıran da, “Ermeni çeteleri; Erzurum’da 50 bin, Van’da 45 bin, Kars’ta 17 bin, Iğdır’da 15 bin, Erzincan’da 13 bin, Diyarbakır’da 12 bin, Muş’ta 10 bin olmak üzere bölgede toplam 519 bin sivili katletmişlerdir. Yapılan kazı çalışmalarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 185 toplu mezar tespit edilmiştir” dedi.

Arşivlerin soykırım iddiasını çürüttüğünü kaydeden Dalkıran, “Devlet kendi güvenliğini sağlamak için olaylara karışan Ermenilerin bir kısmını güvenli bir şekilde tehcir etmiştir. Bu durumun soykırım olarak nitelendirilmesi haksızlıktır. Türkiye sözde Ermeni soykırımı ile ilgili tarihi arşivlerini her zaman tüm şeffaflığı ile ortaya koymaktadır. Yaşanan olaylara objektif olarak bakıldığında çok net bir şekilde görülmektedir ki Ermeni Çeteleri Müslüman Anadolu halkına büyük bir soykırımda bulunmuşlardır” şeklinde konuştu.