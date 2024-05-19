Soykırıma sessiz kalan ünlüleri boykot kampanyası başladı! O reziller işte şimdi çok fena tutuşacak

Sosyal medya platformlarında siyonist İsrail'in Filistin'deki katliamlarına sessiz kalan ünlülere yönelik boykot kampanyası hız kazanıyor. MET Gala olayı sonrası başlayan #Blockout2024 hareketi, ünlülerin takipçi kaybetmesini ve dolayısıyla reklam gelirlerinin düşmesini hedefliyor. haber7.com yazarı Zeynep Gül, söz konusu kampanyaya dair önemli bir yazı kaleme aldı. Gül, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta sosyal medyada İsrail’in soykırımına karşı ses çıkarmayan ünlülere karşı bir boykot kampanyası başlatıldı. Hareket İsrail’in katliamlarına sessiz kalan kişileri Instagram, X ve TikTok gibi platformlarda takipten çıkmayı dolayısıyla bu kişilerin sosyal medyadan kazandığı reklam gelirlerini azaltmayı amaçlıyordu.

Hollywood aktörlerinden sosyal medya fenomenlerine kadar birçok ünlü dijital boykot hareketinin hedefindeydi.

Peki bu kampanya nasıl ortaya çıktı. New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nde düzenlenen MET Gala ünlülere karşı tepkiye yol açarak #Blockout2024 hareketini doğurdu. MET Gala’daki gösteriş ve moda odağı, aylardır süren savaşa karşı sessiz kalınması vicdanları rahatsız etti.

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Çeşitli TikTok, Instagram ve X kullanıcıları, engellenecek ünlülerin ve işletmelerinin listelerini dolaştırmaya başladı.

Listede yer alan ünlüler ve işletmeler İsrail’in aylardır yürüttüğü vahşete sesini çıkarmayan ve soykırıma hiç değinmeyen hesaplardı.

TAKİPTEN ÇIKMANIN BİR ETKİSİ VAR MI?

Katar'daki Northwestern Üniversitesi'nde sosyal medya ve algoritmalar üzerinde çalışan Eddy Borges-Rey, bir ünlüyü takip etmeyi bırakmanın genel izleyici kitlesi ve etkileşim ölçümleri üzerindeki etkisinin minimum düzeyde olduğunu söylüyor.

Öte yandan Borges-Rey, "Eğer bir kişi ünlüyü engellerse, içeriğiyle olan tüm etkileşimi tamamen kesmiş olur" diyor.

Bu, ünlülerin izleyici boyutunu azaltarak sosyal medya algoritmalarının içeriklerinin önceliklerini kaybetmesine neden oluyor. Bir ünlüyü engelleyen kişi sayısı arttıkça, ünlüleri engellemeyen kullanıcılar için bile gönderileri platformda daha az görünür hale geliyor.

Görünürlükteki azalma, reklam verenlerin ünlüyü daha az değerli olarak algılamasına yol açabiliyor potansiyel olarak ünlünün profilindeki reklamlar için ödemeye hazır oldukları tutarı azaltabiliyor ve dolayısıyla reklam gelirlerini doğrudan etkileyebiliyor."