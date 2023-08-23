Soyer’in Tarkan aşkı 23 milyon liraya patladı! CHP soygunda çizmeyi aştı

HABER MERKEZİ

Göreve geldiği 4,5 yılda İBB’nin kasasını israflarla, reklamlarla ve adrese teslim ihalelerle boşaltarak belediyeyi borç batağına saplayan CHP’li Ekrem İmamoğlu, kadim kentin kaynaklarını savurmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını sırasında tanesi KDV dâhil 85 kuruş olan maskeyi, davet usulü gerçekleştirdiği ihaleyle 2 lira 89 kuruşa satın alarak kamu zararına sebep olan İmamoğlu yönetiminin benzer bir rezalete daha imza attığı ortaya çıktı. AK Partili Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin çiftini 4 bin 400 TL’den satın aldığı itfaiyeci çizmesinin, İmamoğlu yönetimince 3 kat fazlasına mal edildiği ortaya çıktı.

Devlete 18 milyon lira kazık

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 3 Nisan’da gerçekleştirdiği ihalede 300 çift İtfaiyeci çizmesi için 1 milyon 320 bin TL öderken, İmamoğlu’na bağlı İBB Levazım ve Ayniyat Müdürlüğünce gerçekleştirilen “2.000 Çift İtfaiyeci Çizmesi Alımı” ihalesinde, bir çift çizmeye 13 bin 825 TL ödendiği belirlendi. Açık ihale usulüyle 9 Haziran 2023’te yapılan çizme alımı ihalesinde, DEÇAM Paslanmaz Metal Makine şirketine toplamda 27 milyon 650 bin lira ödeyen İmamoğlu yönetiminin, yaklaşık 18 milyonluk bir kamu zararına sebep olduğu ifade edildi. Skandal ihale, CHP’li yöneticilerin İBB’nin kasasını nasıl hovardaca boşalttığını gözler önüne serdi.

Tarkan konserine 23 milyon ödemiş

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CHP’li Tunç Soyer Başkanlığındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl 9 Eylül İzmir’in 100. Kurtuluş Yıldönümü Kutlamaları kapsamında düzenlediği milyon liralık Tarkan konseriyle ilgili skandal detaylar ortaya çıktı. Daha önce “ücretsiz” dediği halde içinde tüyü bitmemiş yetim hakkı olan belediye bütçesinden Tarkan’a bir konser karşılığında KDV dahil 3 milyon 540 bin TL ödeyen CHP’li Soyer’in, ‘etkinliğin tüm giderlerinin sponsorlar tarafından karşılandığı’ iddiası da yalan çıktı.

Yalancının mumu...

24 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenen ‘Tarkan Konseri Kaşe Bedeli Hizmet Alımı” ihalesinde Tarkan’ın sahibi olduğu HİTT Müzik’e ödeme yapan İZFAŞ’ın, aynı gün konser giderleri için farklı bir ihale düzenlendiği öğrenildi. Belediyenin fuarcılık şirketi İZFAŞ tarafından düzenlenen, ‘Tarkan Konseri Teknik Organizasyonu ve Kulis İhtiyaçlarının Karşılanması Hizmet Alımı İşi” ihalesinde, konseri giderleri için Star As Ses Işık ve Müzik Gösterileri Anonim Şirketine 17 milyon lira aktardığı, KDV dahil edildiğinde bu rakamın 20 milyon 60 bin liraya ulaştığı belirtildi. Toplam borç miktarı 20 milyar lirayı bulan ve çalışanlarının maaşını dahi ödemekte zorlanan Soyer yönetiminin, sadece bir konsere KVD dahil 23 milyon 540 bin lira ödemesi, CHP’li belediyelerin nasıl talan edildiğini gösterdi.