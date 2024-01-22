Soyer, konser ihalelerini seriye bağladı

Göreve geldiği 5 yıllık sürede belediye bütçesini çalgı-çengiye ve heykellere aktaran, altyapı yatırımı yapmadığı için İzmir’in en ufak yağışta sel suları altında kalmasına sebep olan Tunç Soyer, eğlenceye doymadı. 7 Şubat 2024’te gerçekleştirilecek ihale ile 130’u yerel, 68’i ulusal sanatçılarla olmak üzere toplamda 198 adet konser alımı yapmayı planlayan CHP’li Tunç Soyer’in, 8 Şubatta da aralarında Fazıl Say’ın “Çello-piyano restali”nin de olduğu 8 konser için daha ihaleye çıkacağı belirlendi.

Peş peşe konser alımları

Göreve geldiği 5 yıllık süreçte belediyeye ait şatoda keyif çatan ve İzmir halkının hizmetten çok laikliğe oy verdiğini belirten CHP’li Tunç Soyer, henüz adaylığı kesinleşmediği halde üst üste konser ihaleleri düzenliyor. Akit’in 18 Ocak’ta “Giderayak vurgun” manşetiyle duyurduğu ve Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 7 Şubat 2024’te gerçekleştirilecek ihale ile 130’u yerel, 68’i ulusal sanatçılarla olmak üzere toplamda 198 adet konser alımı yapacağını belgeleyen haberinin ardından bir skandal daha patlak verdi. Yeniden adaylığı PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti’nin iki dudağı arasında olan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 8 Şubat’ta düzenlenecek ihale ile ocak ve haziran ayları arasında gerçekleştirilmesi planlanan 8 konser için daha organizasyon hizmeti alımı yapacağı öğrenildi.

Halkın parası saza caza

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü’nce gerçekleşecek ihalede, Fazıl Say, Emre Yavuz, Arya Su Gülenç gibi ünlü piyanistler ile Sevil Ulucan, Gülru Ensari, Ozan Akkol, Ece Sözer gibi keman sanatçıları ve çellistler Nicolas Aldstaeddt, Ümit İşgörür, Özgür Aydın’ı sahneye çıkarmaya hazırlandığı öğrenildi. Ayrıca Pedrito Martinez’in “Latin Jazz” konseri ile “Claviol Trio” konserinin de ihale kapsamında yer aldığı öğrenildi. 2024/33581 E-Kap numarasıyla gerçekleşecek ihalede sanatçıların ulaşım, konaklama, yemek ve hastane ve enstrüman kiralama giderlerinin de belediye bütçesinden karşılanacağı ihale dokümanlarında açıkça yer aldı. Soyer’in seçime sayılı günler kala düzenleyeceğiz konser ihalesi, CHP’li belediyelerdeki talan düzenini bir kez daha gözler önüne serdi.