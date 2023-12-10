Soyer, İzmir’in bütçesini konserlere harcıyor!

İşçilere, sanatçılara olduğu kadar cömert davranmayan Soyer yönetiminin 29 Ekim kutlamaları kapsamından kasasından ‘15 Milyon TL’ harcadığı ortaya çıktı. Kenan Doğulu’ya iki saatlik konser için 2.8 milyon lira ödeme yapıldığı öğrenildi.

CHP’li belediye, kadrolu sanatçıları Tarkan ve İmam Hatipliler hakaret eden Gülşen’e milyonlarca liralık konserler verdirmişti. Her fırsatta bir şeyler kutlayan belediye, İzmir’in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde sahne alan Tarkan konseri için 23 milyon 540 bin, Gülşen’in yılbaşı konseri içinse toplam 10 milyon lirayı aşkın harcama yaptığı öğrenilmişti.

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