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Gündem Soyer, İzmir’in bütçesini konserlere harcıyor!
Gündem

Soyer, İzmir’in bütçesini konserlere harcıyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-10 10:09:00 -
Soyer, İzmir’in bütçesini konserlere harcıyor!

Güzel İzmir’i yaşanmaz bir kent haline getiren, ‘İzmir halkı hizmet beklemez’ diyerek büyük bir pişkinlik örneği göstererek kenti hizmetsiz bırakan ve lağım kokusuna mahkûm eden CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehrin bütçesini konserlere akıtmaya devam ediyor.

İşçilere, sanatçılara olduğu kadar cömert davranmayan Soyer yönetiminin 29 Ekim kutlamaları kapsamından kasasından ‘15 Milyon TL’ harcadığı ortaya çıktı. Kenan Doğulu’ya iki saatlik konser için 2.8 milyon lira ödeme yapıldığı öğrenildi.

CHP’li belediye, kadrolu sanatçıları Tarkan ve İmam Hatipliler hakaret eden Gülşen’e milyonlarca liralık konserler verdirmişti. Her fırsatta bir şeyler kutlayan belediye, İzmir’in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde sahne alan Tarkan konseri için 23 milyon 540 bin, Gülşen’in yılbaşı konseri içinse toplam 10 milyon lirayı aşkın harcama yaptığı öğrenilmişti.

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