TRT'yi hedef alan Rahmi Turan'ın oğlu Muratoğlu bakın Netflix’e neden para ödüyormuş!

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Kamuoyunda 'yalan ve asparagas haberlerin kralı' olarak tanınan Rahmi Turan’ın soyadını gizleyen oğlu Murat Muratoğlu, TRT’nin kuracağı dijital platformu ahlak dışı ifadelerle hedef aldı.

Netflix'e alternatif platform

Uluslararası Genç İletişimciler Forumu'nda gençlerle bir araya gelen TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT’nin 2023 yılında Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform inşa edeceğini duyurdu. Sobacı heyecanlandıran gelişmeyi, "TRT vizyon projelerinden biri olarak inşallah bu senenin sonuna yetişirse 2023'ün ilk çeyreğine Uluslararası Dijital Platformu'nu inşa edecek. Toplumsal, vicdani ve ahlaki bir sorumluluğun parçası olarak bu çağda TRT kamu yayıncısı olarak bu dijital platformu kurmak zorunda. Geleceğe yönelik bir daha ki seneye ilişkin vizyon işlerimizden biri bu, dijital platformu inşa edeceğiz. Ki çok katmanlı çok boyutlu çok coğrafyalı çok dilli çok maliyetli zor bir proje…" ifadeleriyle açıkladı.

Muratoğlu TRT'yi hedef aldı

Kaliteli, eğitici ve faydalı yapımlarıyla reytinglerde ilk sırada yer alan TRT'nin açıklaması büyük ilgi görürken, Sözcü yazarı Murat Muratoğlu çirkin sözlerle TRT'yi hedef aldı.

Başarılı işlerin ölçüsünü argo, alkol, ahlak dışı sahnelere indirgeyen Sözcü yazarı Muratoğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

TRT, Netflix’e alternatif 'uluslararası' bir dijital platform kurma hazırlığını duyurdu. Sigaranın ve alkolün buzlandığı, Argo ve öpüşme sahnelerinin dahi kesildiği platforma Hangi ahmak para verip üye olacak? Milletin vergilerini çöpe atmayın!