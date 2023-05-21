Soyadı yanlış yazıldığı için sinirlenen Sinan Oğan'dan gelen tepkilere cevap
ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Özlem Gürses'in kanalında katıldığı yayında soyadının 'Oğlan' şeklinde yazılmasına çok sinirlendi. Görüntülerin gündem olmasının ardından açıklamalarda bulundu.
ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın yaklaşık 1 ay önce Gazeteci Özlem Gürses'in kanalına konuk olduğu yayında yaşanan bir olay yeniden sosyal medyada gündem oldu.
Soyadının yanlış yazılmasına çok sinirlendi
Görüntülerde ekranda soyadı "Oğlan" yazıldığı için sinirlenen Oğan'ın "Özlem Hanım arkadaşlara söyleyin soyismimi doğru yazsınlar" dediği görüldü. Gürses'in "Yanlışlıkla yazmışlardır" sözlerine Oğan, "Hakaret içeren bir şekilde yazıyorsunuz. Doğru bir şey değil. Lütfen dikkat etsinler. Bununla ilgili gerekli dikkat gösterin. Lütfen gerekli özrünüzü de kullanın" dedi.
"Bu insani bir hata değil"
Sosyal medyada durumu abarttığı ve aşırı sinirlendiği yorumlarına bir kullanıcının paylaşımı üzerinden yanıt veren Oğan, şunları söyledi: "Elbette hata yapılabilir. Ben de hata yapabiliyorum. Örneğin birisi Oğan yerine Doğan yazar vs normaldir. Ancak o günkü ortamda tamamen hakaret amaçlı 'Oğlan' yazılıyorsa ve bize böyle hitap edilmeye kalkışılıyorsa buna tepki göstermek de en doğal hakkımızdır. Bu insani bir hata değil, düpedüz hakaret amaçlı bir yazımdı! Türkçe de hangi kelimesin ne amaçla kullanıldığını hepimiz biliyoruz."
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