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Sow, Gazişehir Gaziantep yolunda

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak:"Oyuncuyla anlaşma sağladık. Cuma günü Türkiye'ye gelip sağlık kontrolünden geçecek"

23 Ocak 2019 Çarşamba 10:15
Sow, Gazişehir Gaziantep yolunda

1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Senegalli forvet Moussa Sow ile anlaştıklarını açıkladı.

Mehmet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadrodaki eksik bölgelere takviyeler yaparak takımı güçlendirmek istediklerini söyledi.

Bu anlamda bir süredir gündemlerinde bulunan Moussa Sow ile görüştüklerini ifade eden Altıparmak, "Oyuncuyla anlaştık. Cuma günü Türkiye'ye gelip sağlık kontrolünden geçecek. İstanbul'daki sağlık kontrollerinde aksilik çıkmazsa resmi sözleşmeyi de imzalayacağız." diye konuştu.

Sow'u Türkiye'deki en iyi santrforlardan biri olarak nitelendiren Altıparmak, "Moussa Sow gibi oyuncuyu her hoca takımında görmek ister. Takıma kısa sürede adapte olabilirse güzel işler çıkarabileceğine de inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 10:15
  1. İstanbul
  2. Gazişehir Gaziantep
  3. Moussa Sow
  4. Spor Toto 1. Lig
  5. transfer

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