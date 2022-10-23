‘Şov’un süresi doldu ekmekler buhar oldu

Göreve geldiği 3,5 yıllık süre zarfında sıfırdan başlayıp bitirebildiği tek bir projesi olmayan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun elle tutulur tek hizmeti olan Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası’nın açılışı da fiyaskoyla sonuçlandı. Açılışı 23 Temmuz 2022’de, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun ekmek bölme şovuyla yapılan fabrikanın aylardır atıl halde tutularak üretim yapmaması tepkiyle karşılandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin Hadımköy’deki fabrika önünde yaptığı toplantıyla deşifre olan skandal gerçeği Akit’e değerlendiren siyasetçi ve gazeteciler özel açıklamada bulundu.

Şov bitti üretim durdu

AK Parti İBB Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, şunları dile getirdi: “Bu fabrikanın toplam işinin yüzde 50’si AK Parti döneminde tamamlamıştı. CHP yönetimi 3,5 yılda ancak kalan işlerini ve inşaatını tamamlayabildi. 3 ay önce büyük bir gösteriyle açtılar. Ancak aradan geçen 3 aylık sürede bu fabrikanın hiç ekmek üretmediğini öğrendik. Fabrika açıldığı gibi kalmış maalesef. Bildiğiniz gibi daha öncesinde de halk ekmeği zamanında satış büfelerine getirilmeyip halkı ekmek büfelerinin önünde bekleterek pandemi döneminde halk ekmek üzerinden bir algı çalışması ve suistimal yaptılar.

Ekmek yetişmiyor algısı

Ekmek daha önceden geldiği ve halka ilan edilen saatte büfeye gelmiyor, orada yarım saat, bir saat sonra geliyor, insanlara da birazdan gelecek diyorlar orada bekletiyorlardı. Beklenme sürecindeki insanları kameraya alıp fotoğrafını çekip insanlar halk ekmek büfeleri önünde ekmek kuyruğuna girdi’ gibi kötü bir algıya sebep oldular. Şu anda mesela aynı sayıda ekmek üretiyor büyükşehir belediyesi ve halk ekmek büfelerini hiçbirinin önünde kuyruk yok. O algı çalışmasını süresi doldu. Onlar o zaman bir algı çalışması hazırlamışlardı bu şekilde. Şimdi ne kuyruk var şu anda ne de öyle bir konudan bahsediyorlar. Ama gördük ki açılmış olan, makineleri temin edilmiş olan fabrikayı bile faaliyete geçirmemişler.”

Hiçbir işe yaramaz

Gazeteci Murat Özer de, şunları söyledi: “Törenle açıyorlar. Ama ekmek üretmiyorlar. Hakikaten inanılır gibi değil yani. Koskoca fabrika kurup nasıl olur da bunu faaliyete geçirmezler? Niçin üretim yapmazlar anlaşılır gibi değil. İBB pandemide kaos oluşturmak, yaşantıyı zorlaştırmak için pek çok şey yapmıştı. Ekmek onlardan biriydi. Halk ekmek büfelerine yeterince ekmek göndermeyerek kuyrukların uzamasına ve kaos oluşturmaya gayret etmişti. CHP’li belediyeler maalesef hizmet etmek yerine ülkede sıkıntı var diye göster için elinden geleni yapıyorlar. Hizmet etmedikleri gibi daha beter bir görüntü varmış gibi göstermeye gayret ediyorlar. Bunun üzerinde siyaset yapamaya çalıyorlar. Bunu anlayabilmek mümkün değil yani. Belediye hizmet etmeyecekse ne işe yarar?”

Özgen Nama, yandaş gazeteciye bile kekeledi

Daha önce Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’ye yönelik ilçede bulunan Halk Ekmek büfesini kaldırdığı şeklindeki yalanı elinde patlayan Halk Ekmek Başkanvekili Özgen Nama, AK Partili Kabaktepe’yi sabote etmeye çalışırken fena çuvalladı. 3 aydır ziyaret etmediği fabrikaya ilişkin “Neden fabrika çalışmıyor, 3 ayda kaç ekmek ürettiniz?” şeklindeki sorulara cevap veremeyen Nama afallayıp kaldı. Kabaktepe’yi fabrikayı gezmeye davet eden Nama, gazetecilerin ziyaret teklifini ise geri çevirdi. Fabrikanın üretim yaptığını iddia eden Nama, “Peki birlikte içeriyi gezsek olmaz mı?” sorusunu soran TV 24 muhabirine bile kekeleyerek, “Burası bir gıda firmasıdır. Hijyen koşulları planlanmadan ziyarete açılmaz” diyerek benzeri görülmemiş bir çarka imza attı. Özgen Nama, içeri girmek isteyen yandaş FOX TV muhabirini de içeri almayıp fabrikanın dışında röportaj vermeyi tercih etti.