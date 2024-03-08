Şovu bırak İstanbul'a bak Ekrem! Metro ve metrobüs durağında izdiham

Kemal Kılıçdaroğlu'nun peşine takılarak cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle şehir şehir dolaştıktan sonra Türkiye'nin tokadını yiyen Ekrem İmamoğlu, hezimetin ardından terk ettiği İstanbul'a geri döndü. İstanbul'u yaz-kış sele ve kara teslim ederken tatillerde sefa süren İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte camilerde namaz kılma ve Kur'an okuma şovuyla seçim çalışmalarına başladı.

5 yıl önce İstanbul'da koltuğu devralan Ekrem İmamoğlu'nun iş bilmezliği vatandaşı çileden çıkartmaya devam ediyor. İBB Başkanı, metrobüs, İETT gibi toplu ulaşım araçlarında meydana gelen arızaların yanı sıra İstanbulluyu, hem araç hem de özellikle iş saatlerinde insan trafiğine mahkum ediyor.

Metro ve metrobüs durağında insan seli yaşandı

İstanbul'da metro ve metrobüs bağlantı tünellerinde akşam saatlerinde yine yoğunluk yaşandı. Trafik sisteminin çöktüğü kentte, iş çıkışı evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, izdiham yaşadı.

Gayrettepe metro-Zincirlikuyu metrobüs durağında izdiham ortasında kalan insanlar yoğunluk nedeniyle güçlükle ilerledi. Yaşanan insan seli cep telefonu kamerası ile görüntülendi.