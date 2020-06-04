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Siyaset

Şovmen Muharrem İnce'den 'siyasi rant' itirafı

CHP’li Muharrem İnce, FOX TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Haber Global'deki şovuna ilişkin konuşan partisinin sahip çıkmadığı Muharrem İnce, 'siyasi rant' çıkardığını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 11:33:00 - 2020-06-04 11:55:19
Şovmen Muharrem İnce'den 'siyasi rant' itirafı

CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programında soruları cevapladı.

Haber Global’de Başkan Erdoğan’ın fetih ile ilgili konuşmasının canlı verilmesini hazmedemeyen Muharrem İnce siyasi rant çıkarmak istediğini bir kez daha gösterdi.

Haber Global yayında yaptığı şovu anlatan İnce:

Neden terk edeyim? Şov yapmışım. Kusura bakmayın ben siyasetçiyim. Orada tepkimi göstermek için kaldım. Bu saygısızlığı herkese yapsanız da bana yapamazsınız. Oraya bir siyasetçiyi çıkarıp sap gibi Erdoğan'ın konuşmasını bekletiyorlarsa, onlar da terk etsin yayını.

Haber Global kanalında Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu programa konuk olan CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fetih konuşmasının verilmesi üzerine adeta çıldırmıştı.

Muharrem İnce'yi terletecek açıklama

Muharrem İnce’nin konuk olduğu sırada Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’un fethi ile ilgili konuşmasını canlı veren Haber Global’den açıklama gelmişti.

Kanalın resmi Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Muharrem İnce'ye bu akşamki yayın öncesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Fetih kutlamaları nedeniyle yapacağı konuşmaya bağlanacağımızı söyledik. Kendisi de bize 'Ama böyle yaparsanız ben sizi eleştiririm' dedi. Biz de kendisine bu eleştirisini saygıyla karşılayacağımızı ifade ettik. Ancak Sayın İnce, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ardından stüdyoya dönüldüğünde sözlü olarak tepkisini göstermek yerine yayını terk etti. Böyle olmasını arzu etmezdik ama biz yine de yayınımıza katılmasından dolayı Sayın Muharrem İnce'ye teşekkür ediyoruz. Kendilerine her zaman ekranımızın açık olduğunu yineleriz."

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Yorumlar

abdrhman

YAHU BU MAHO'DA KENDİSİNİ FASULYE GİBİ NİMETTEN ZANNEDİYOR GARİBİM. MAHO AĞA GEL AKŞAMA ÇİLİNGİR SOFRASINI HAZIRLIYORUM MEZELER HAZIR. SEN BİR BÜYÜK KAP GEL.
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