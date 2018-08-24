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'Şov yapıyor' dediler vefat etti! Kayseri'de büyük sağlık skandalı

Kayseri'de hastane tarafından kendilerine ambulans verilmediği iddiasıyla yakınlarının sedye ile caddeye çıkardığı 72 yaşındaki Naciye Törk, tedavisinin sürdüğü hastanede yaşamını yitirdi.

24 Ağustos 2018 Cuma 17:37
'Şov yapıyor' dediler vefat etti! Kayseri'de büyük sağlık skandalı

Kayseri'de yakınlarının kendi imkanlarıyla sedyeye yatırıp caddeye çıkardığı KOAH hastası 72 yaşındaki Naciye Törk hayatını kaybetti. 

ŞOV YAPMAKLA SUÇLADILAR

Olay, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'nin göğüs hastalıkları bölümündeki tedavisinin ardından 17 Ağustos Cuma günü taburcu edilen ve kardiyoloji bölümüne götürülmesi istendiği iddia edilen KOAH hastası Naciye Törk'e, 'yatış' işleminin aynı gün yapılamayacağı söylendi. Bunun üzerine yakınları, Törk'ü Develi'ye götürmek için ambulans taleplerinin de geri çevrildiği öne sürüp, sedyeyle hastane dışına çıkarıp caddeden kendi imkanlarıyla önce otoparka, sonra ilçeye götürmeye çalıştı. Talas Bulvarı'nda sedyedeki hastayı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Hastane yönetimi devreye girince Naciye Törk, Kardiyoloji Bölümü'ne yeniden yatırıldı. Yönetim, hasta yakınlarını 'şov yapmak'la suçladı.

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü de soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 17:37
  1. Kayseri
  2. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
  3. Gevher Nesibe Hastanesi
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