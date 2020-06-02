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Spor

Southampton'da teknik direktör Hasenhüttl'ın sözleşmesi uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 12:20:54 -
Southampton'da teknik direktör Hasenhüttl'ın sözleşmesi uzatıldı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, teknik direktör Ralph Hasenhüttl'ın sözleşmesini yeniledi.

Southampton Kulübü, 52 yaşındaki Avusturyalı çalıştırıcı Hasenhüttl ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Hasenhüttl, Almanya ekibi Leipzig'i çalıştırdıktan sonra Aralık 2018'de Southampton'ın başına geçmişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Premier Lig'de bu sezon 29 maça çıkan Southampton, 34 puanla 14. sırada yer alıyor.


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