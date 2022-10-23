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Spor Southampton-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Southampton-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 13.haftasında Southampton ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını, başlama saatini araştırıyor. Arsenal maçı kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-10-23 13:16:00 -
Southampton-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de heyecan 13.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bugün Southampton ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman?

Southampton-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Southampton bugün Mary's Stadı'nda Arsenal'i konuk edecek. Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak olan maç beIN Sports 3’ten naklen yayımlanacak.

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