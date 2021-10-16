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Gündem Sosyetik aile kızları ortalığı birbirine kattı
Gündem

Sosyetik aile kızları ortalığı birbirine kattı

Sosyetik aile kızları Fatoş Mildon ve Fatma Doğan, karşılaştıkları bir davette birbirine girdi. İki ismi araya giren vatandaşlar ayırdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 14:19:00 -
Sosyetik aile kızları ortalığı birbirine kattı

Yıllar önce ortak bir şirket kuran ancak bir süre sonra araları açıldığı için yollarını ayıran sosyetik ailelerin kızları birbirine girdi. Bir davette karşılaşan Fatoş Mildon ve Fatma Doğan arasında bir tartışma çıktı.

Davetliler ayırdı

Sabah'ta yer alan habere göre, dolandırıcılık iddiasıyla şirketleri ayıran ailelerin kızları Fatoş Mildon ve Fatma Doğan, bir davette birbirinin üzerine yürüyerek ağza alınmayacak şeyler söyledi. Tartışmanın büyümesiyle araya giren diğer davetliler ikiliyi sakinleştirdi.

"Gerçekleri anlatsam insan içine çıkamayacak"

Siniri geçmeyen Fatma Doğan, davetten ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Bugün bir kadın bana gelip bir sürü kötü söz söyledi, eşi iflas etmiş, ben bu kadına üzülürüm, cevap vermem. Gerçekleri anlatsam insan içine çıkamayacak. Neyse Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın" dedi. Doğan daha sonra "Eşimin cevabı: Dolandırıcı borcunu ödesin önce" diyerek bir paylaşım daha yaptı.

Kısa sürede büyüyen tartışmaya Fatoş Mildon'un bir cevap verip vermeyeceği de merak konusu oldu.

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