Sosyetenin torbacısı: Sabetayist uyuşturucu baronunun FETÖ bağlantısı!

İstanbul sosyetesinde "influencer" maskesiyle boy gösteren Mert Vidinli hakkındaki fuhuş ve uyuşturucu soruşturması, buz dağının görünmeyen yüzünü ve karanlık bağlantıları deşifre etti. Dosyadan yayılan FETÖ kokusu ve şantaj iddiaları, meselenin sadece bir magazin olayı olmadığını, derin bir operasyon ağına işaret ettiğini gözler önüne seriyor.

KİRLİ ÇARK NASIL İŞLİYOR?

Cemiyet hayatında "mekan işletmecisi" sıfatıyla parlatılan Vidinli’nin, aslında zengin iş adamlarını güzel kadınlarla tuzağa düşüren bir "komisyoncu" olduğu öne sürülüyor. Lüks mekanlarda kurulan bu tezgahta, "tanıştırma" adı altında yürütülen fuhuş trafiğinin arkasında çok daha karanlık bir amaç yattığı iddia ediliyor.

FETÖ İZİ VE KAÇAK KUZEN: SUNA VİDİNLİ

Vidinli dosyasının en can alıcı noktası ise "soyadı" benzerliğinin ötesine geçiyor. Mert Vidinli’nin her fırsatta desteğini belirttiği kuzeni Suna Vidinli, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası soluğu ABD’de alan tescilli bir FETÖ firarisi. Bir dönem Aydın Doğan medyasında el üstünde tutulan ve Fatih Altaylı’nın kanatları altında parlatılan Suna Vidinli’nin, kuzeni Mert’in sosyete ve medya dünyasına sızdırılmasında "kilit rol" oynadığı değerlendiriliyor.

AJAN KADINLARLA ŞANTAJ OPERASYONU MU?

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte korkunç bir ihtimal üzerinde duruluyor: "Seksponaj". İddiaya göre Mert Vidinli’nin "tanıştırdığı" kadınlar aslında birer istihbarat elemanı gibi kullanıldı. Bu yolla iş dünyası ve siyasetten önemli isimlere şantaj yapıldığı, elde edilen mahrem bilgilerin ise karanlık odaklara servis edildiği şüphesi üzerinde titizlikle duruluyor.

BİR GECEDE GELEN SERVETİN SIRRI SABETAYCILIK MI?

Cumhuriyet’in ilk yıllarında bir gecede zengin edildiği iddia edilen Vidinli ailesinin bu "hızlı" yükseliş öyküsü, bugün gelinen noktada kirli ilişkiler ağının tarihsel kökenini de sorgulatıyor. Emniyet kaynakları, Mert Vidinli’nin çözülmesi halinde, sosyete, medya ve siyaset üçgenindeki bütün fuhuş ve şantaj ağının tek tek deşifre olacağını belirtiyor.