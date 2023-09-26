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Medya Sosyetede 'Yüzüne tükürme' modası! Şeyma Subaşı özentilerine ibret olsun
Medya

Sosyetede 'Yüzüne tükürme' modası! Şeyma Subaşı özentilerine ibret olsun

Yeniakit Publisher
2023-09-26 17:27:00 -
Sosyetede 'Yüzüne tükürme' modası! Şeyma Subaşı özentilerine ibret olsun

Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evlenmişti. Ancak Subaşı'nın evliliği sadece 4 ay sürdü. Şeyma Subaşı'nın Mohammed Alsaloussi ile boşanma sebebi belli oldu. İşte Subaşı ile Meedo'nun boşanma nedeni...

Sabah yazarı Bülent Cankurt, 'Magazin dünyası’ diye tabir edilen ‘kokuşmuş mahallenin’ pohpohladığı Şeyma Subaşı olay ifadeler kullandı.

Cankurt şunları kaydetti:

"Olayların kadını' Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder eşi Mohammed Alsaloussi'nin (Meedo) resmen boşanmak için süreci başlattıklarını yazmıştım dün.

Ancak çalkantılı aşklarında bir kez evliliğin eşiğinden dönen, birkaç kez ayrılıp barışan, hatta evliliklerinin ayına 'boşanma' lafını telaffuz eden çiftin sağı solu belli olmaz diye de eklemiştim! Ancak bu seferki kesin gibi.

Çünkü Şeyma'nın yakınlarından öğrendim ki, ortada 'şiddet' varmış!
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Yüzüne tükürdü

Meedo, Şeyma'ya psikolojik şiddet uyguluyormuş; yüzüne tükürmekten tutun da ağza alınmayacak sıfatlar takmaya kadar yapmadığını bırakmıyormuş. Şeyma da haklı olarak boşanmak için işlemlere başlamış."

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