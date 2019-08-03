0553 313 94 23

Sosyete Pazarı bayrama kadar açık

Açıldığı günden beri vatandaşlara hem kaliteli hem de her bütçeye uygun ürünler sunan Köşk Sosyete Pazarı, Kurban Bayramı’nda alış veriş yapacak vatandaşları bekliyor.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:10
Sosyete Pazarı bayrama kadar açık

Açıldığı günden beri vatandaşlara hem kaliteli hem de her bütçeye uygun ürünler sunan Köşk Sosyete Pazarı, Kurban Bayramı’nda alış veriş yapacak vatandaşları bekliyor.


Kayseri’de 7 yıldır faaliyet gösteren ve outlet mantığı ile satışların yapıldığı Köşk Sosyete Pazarı’nda çocuk, erkek ve kadınlar için aranan her şey hem kaliteli hem de uygun fiyatlara satışa sunuluyor. Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen esnaflara ve markalara ev sahipliği yapan Köşk Sosyete Pazarı’nda giyim, kozmetik ve zücaciyeye kadar bütün ürünlerin yanı sıra, ayrıca gıda mühendisleri tarafından düzenli olarak kontrol edilerek satışa sunulan gıda ürünleri de mevcut. Alış veriş yapan vatandaşların memnun ve güler yüzlü olarak ayrıldıklarını söyleyen Köşk Sosyete Pazarı Muhasebe ve Finans Müdürü Ömer Yıldıran, “Firmamız Kayseri’de 7 yıldır faaliyet göstermekte. Yeni faaliyet gösterdiğimiz gıda sektöründeyiz şu anda. Bu alanda 7/24 gıda mühendislerimiz tarafından, denetlemelerimiz yapılmaktadır. Ayrıca gıdadan tekstile tüm ürünleri outlet mantığı ile tüm Kayseri’ye tanıtma amacındayız. Köşk Sosyete Pazarı’nda her bütçeye, her kesime göre ürün kalitemiz mevcut. Buradan alış veriş yapan vatandaşlarımızın memnun olduklarını görebiliyoruz. Hem esnaflarımızdan hem de müşterilerimizden olumlu cevap alıyoruz. Burada çocuklar için, erkekler ve bayanlar için, kozmetikten zücaciyeye, tekstilden ve gıdadan istediğiniz kadar birçok ürünle birlikte hizmet veriyoruz. Biz burada vatandaşlarımız için, Türkiye’nin 81 vilayetinden insanları topladık vatandaşlarımız için. Kayseri’nin dört bir yanına ücretsiz müşteri servislerimiz var. Servislerimiz buradan hareket ediyor ve belli güzergahlardaki tüm mahallelere giriyor müşterilerimizi alıyor. Daha sonra da aynı güzergah üzerinde, ücretsiz bir şekilde müşterilerimizi bırakıyor. Tüm halkımızı Köşk Sosyete Pazarı’na davet ediyoruz ve bayram alış verişine çıkmadan mutlaka bize gelmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya’daki depremde 1 kişi hayatını kaybetti
    1. Endonezya’daki depremde 1 kişi..
    2. Lionel Messi'ye 3 ay men cezası
    3. Bağcılar'da trafik kazası: 2 yaralı
    4. (ÖZEL) İŞKUR ile yeniden yeşeren hayat
    5. Erbakan’a karşı parti kurma ile AK..
    6. Ticaret odası başkanlarından Başkan..
    7. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü..
    8. İlk tövbenin kabul edildiği tepe:..
    9. Dumlupınar’da yerleri belli olmayan..
    10. Gemlik’in dereleri Büyükşehir ile daha..
    11. MİT ve emniyetten ortak operasyon!
    12. (ÖZEL) Sakarya’nın saklı kalmış..
    13. Ceviz’de son 10 yılın en yüksek verimi..
    14. Altıntaş’ta istişare toplantısı
    15. Türk Yıldızları 30 Ağustos’ta..
    16. İstediği ilacı yazmayan doktora..
    17. Emet’te ’’Kendin Yap Atölyesi Projesi"..
    18. Simav’ın en güzel manzarası..
    19. Tatması cesaret istiyor, yiyen..
    20. 15 yaşındaki çocuk kasadan paraları..
    21. Balkanlar’dan Buca’ya kültür köprüsü
    22. Asansör boşluğuna düşen çocuk kazayı..
    23. Gaziantep'te doktora darp iddiası
    24. Küçükçekmece'de feci kaza: 3 yaralı
    25. Hayvan pazarına ücretsiz ulaşım
    26. Tarihin Malatya’ya mirası “Silahtar..
    27. 5 bin yıllık bebek mezarı..
    28. Adana merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY..
    29. Güvercinlik Vadisi’ne atlayan genç..
    30. Durdurulan araçtaki valizden kilolarca..
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    '14 bin Kur'an öğreticisinin işine son verilecek'
    '14 bin Kur'an öğreticisinin işine son verilecek'
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    Başkan Erdoğan onayladı! 2022-2024 dönem başkanlığı Türkiye’nin
    Başkan Erdoğan onayladı! 2022-2024 dönem başkanlığı Türkiye’nin