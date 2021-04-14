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Aktüel Sosyete kasabı Nusret'e tazminat davası açıldı
Aktüel

Sosyete kasabı Nusret'e tazminat davası açıldı

ABD’deki şubesinin duvarları için William Hicks ve Josphe Iurato isimli iki sanatçıyla anlaşan Sosyete kasabı Nusret’in başı derde girdi. William Hicks ve Josphe Iurato isimli kişiler Nusret’e tazminat davası açtı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 11:41:00 - 2021-04-14 11:41:54
Sosyete kasabı Nusret'e tazminat davası açıldı

Sosyete kasabı Nusret, ABD’deki şubesinin duvarları için William Hicks ve Josphe Iurato isimli iki sanatçıyla anlaştı. Gökçe, iki isimden restoranın duvarlarına kendisini tuzlama hareketini yapmalarını istedi.

Mahkemeye başvurdular

Gelen habere göre, Miami’deki restoranda kullanılan duvar resimleri, daha sonra Gökçe’nin diğer şubelerinde de yer aldı. Hicks, 2020 yılında Gökçe ve şirketinin söz konusu tasarımları duvarlarda kullanmakla kalmayıp, restoranların camlarında, menülerde, peçetelerde, paket servis kutularında ve baharatlıklarda da kullandığını öğrendi.

Bu durumun kendilerinden izinsiz bir şekilde gerçekleştiğini iddia eden Hicks ve Josphe Iurato, Manhattan Federal Mahkemesi’ne başvurdu. Telif hakkı davası açan iki isim, Nusret Gökçe’den 5 milyon dolar (40 milyon TL) tazminat talebinde bulundu.

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Yorumlar

karakelle

kafirler müslüman lara karşı herzaman bir şeytanlık bir mamussuz luk peşindedir
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