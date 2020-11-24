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Gündem Sosyete azınlık taktik değiştirdi
Gündem

Sosyete azınlık taktik değiştirdi

Koronavirüs salgınını hiçe sayarak sahil şeridindeki semtlerde parti düzenleyen sosyete camiası, polis baskınlarının ardından adres değiştirerek sahilden uzak villalar kiralamaya başladı. Partilerin yapıldığı semtlerde bazı villaların günlük kirası 15 bin TL'ye kadar çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:44:00 -
Sosyete azınlık taktik değiştirdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen maske ve mesafe kurallarını hiçe sayarak parti düzenleyen sosyetik isimler, villalarına düzenlenen polis baskınları nedeniyle yeni bir çözüm arayışına girdi. Arnavutköy, Bebek, Rumelihisarı ve Yeniköy gibi sahil şeridindeki eğlence, gözlerden uzak Kemerburgaz, Göktürk ve Zekeriyaköy’e taşındı. Parti severlerin burada günlüğü 10 bin ila 15 bin arasında değişen fiyatlarla villa kiraladıkları öğrenildi.

Akşam'ın haberine göre, özellikle etrafı duvarlarla örülü, dışarıdan kimsenin görünmediği villaları tercih ettikleri bildirildi. 50 kişilik tertiplenen partilerde sosyetiklerin, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendikleri ifade edildi.

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