Sosyalistler ve Komünistler bu habere kuduracak! Komünist devrimin balonunu patlatıyoruz

yeniakit.com.tr Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Ekim Devrimi ile kuruldu. Bizzat Lenin’in yönetiminde Kışlık Sarayı'nın etrafı sarıldı, yönetim ele geçirildi. 25-26 Ekim’de Lenin’in başkanlığında sovyet hükümeti kuruldu ve bu tarihten Şubat-Mart 1918’e kadarki süre içinde (4-5 ayda) sovyet iktidarı hızla tüm Rusya’ya yayıldı. Şehirde işçilerin ve kırda da köylülerin ittifakını simgeleyen orak ve çekiç Sovyetler Birliği'nin arması olarak kabul edildi. Sözde işçi ve köylüyü savunan bu devlet, batıl ideolojisinin getirdiği hırçınlıkla, çok geçmeden köylerde katliam yapmaya, sözde ekonomik kalkınma için mahsullere el koymaya başladı.

Lenin’in ekonomik diktatörlük yasası: Savaş Komünizmi!

Bolşevikler, Ekim Devrimi ile yönetimi ele geçirdi, tüm bankaları, fabrikaları, belli başlı üretim araçlarını bedelsiz bir şekilde kamulaştırdı ve tüm dış borçları reddetti. Kısa süre sonra iç savaş çıktı.

İç savaş sırasında Lenin, “Savaş Komünizmi” politikasını uygulamaya başladı. Lenin bu politika için, “Köylülerin ürünlerine yapılan zorla el koymanın sadece savaş zamanı koşulların dayatmasıyla yapılan bir uygulama olduğu” açıklamasını yaptı.

Grevler yasak, ticaret devlet tekelinde, mahsüle el kondu, gıda karneyle dağıtıldı

“Savaş Komünizmi” politikasına göre;

-Tüm sanayi kuruluşları devletleştirildi ve merkezi yönetim yürürlüğe geçti.

-Dış ticarette devlet tekeli kuruldu.

-İş disiplini artırıldı, grevler yasaklandı.

-İşçi olmayanlara, gösterilen işlerde çalışma zorunluluğu getirildi.

-Çeşitli gerekçelerle köylünün elindeki tarımsal fazla ürüne el kondu.

-Gıda ve diğer birçok ihtiyaç maddesinde karne uygulanmasına başlandı ve dağıtım merkezileştirildi.

-Özel işletmeler yasadışı ilan edildi.

-Demiryollarının sıkı denetlenmesi kabul edildi.

Ruble değer kaybetti, işçiler ayaklandı

Bu politika, Sovyetlere daha çok kargaşa getirdi. Köylüler, Bolşevik hükümet tarafından ellerinden alınan ürünlerden sonra yeni ürün ekmeyi reddetti, şehirlerde aç kalan işçiler köylere göç etmeye başladı.

Rusya'da olağanüstü cezalara rağmen karaborsa ortaya çıktı. Rublenin değeri çok düştüğü için mallar arası değiş tokuş başladı ve 1921 yılı sanayi üretim seviyesi 1913 yılının %20'si seviyelerine düştü.

Politikanın uygulandığı son dönemde ülke, işçi grevleri ve köylü ayaklanmalarına sahne oldu.

Sovyetlerin soykırımları

Solcular, Ekim Devrimi’ni savunsa da, dünyanın en büyük katliam ve soykırımlarına imza atan Komünizm ve Sosyalizm, 65 milyonun üzerinde insanın katledilmesiyle tarihe geçti.

Ahıska Türkleri, Kırım Tatar Türkleri, Yakut Türkleri, Don ve Kuban Kazakları, Polonyalılar, Baltık Halkları, Ukraynalı Katolikler, Karaçay Türkleri gibi birçok milletler, Sovyetler tarafından acımasızca katledildi. Katliamlar sonucunda 65 milyonun üzerinde masum insan hayatını kaybetti.

Sovyetlerin ahlaki çöküntüsü

Kominizm’in özündeki ateizm görüşü, Sovyetler Birliği’nde fazlasıyla uygulandı. Devlet, sınırları içerisinde yaşayan herkesin Komünizmi benimsemesini istedi, bu sebeple halkı dinsizleştirme politikaları izlendi. Müslüman ve Hristiyan halkın inancına karışıldı, aile yapılarına müdahale edildi. “Sovyet İnsanı” modeli gereğince, tüm vatandaşlar Allah inancından, dini ahlaktan ve aile kültüründen yoksun birer yaratık haline getirilmeye çalışıldı.

Türk solcuları sessiz... Sovyetler Türkiye’yi işgal etmek istedi!

2007’de bir belde bulundu. Buna göre Sovyetler, 2’nci Dünya Savaşı sırasında ABD ve İngiltere ile görüşmeler yaparken Türkiye’den iki şehri talep etti, Boğazlar’da üs kurmak istedi. Türkiye’yi işgal etmek isteyen Sovyet Rusyası’nın, Kars ve Ardahan’ı almak istediği belgeye yansıdı. Görüşmeyi bizzat Stalin’in yaptığı ortaya çıktı.

Yıkımın ardından büyük çöküş

Kominist ve Sosyalistlerin, katliamlar ve diretmelerle ayakta tutmaya çalıştığı Sovyet rejimi, 1991 yılına gelindiğinde resmen çöktü, birlik dağıldı. Çöküşle birlikte Avrupa ve Asya’nın siyasi haritası değişti. Ekim Devrimi ile kurulan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, arkasında yıkım ve mazlum halkara uyguladığı zulmün hatıralarını bıraktı.