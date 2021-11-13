Sosyalist-Komünistler atalarının kemiklerini sızlatıyor! Eşcinsel sapkınlık sevdaları bitmiyor

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Ataları Karl Marx ve Lenin'in şiddetle karşı çıktığı eşcinsel sapkınlar, bugün Sosyalist-Komünistlerin bir numaralı gözdesi haline geldi.

Sol Parti İzmir kongresinde konuşan Parti Başkanlar Kurulu üyesi Gizem Kürekçi, eşcinsel sapkınların önünü açan İstanbul Sözleşmesi üzerinden AK Parti iktidarını hedef aldı.

Gizem Kürekçi şöyle konuştu:

"Bizler onların en büyük korkularıyız. Bugün hala korktukları bir şey varsa o da aydınlık yüzlerimizin buluştuğu direnişlerimizdir. O tek adam demiş ki bundan sonra İstanbul Sözleşmesi'ni ağzımıza almayacakmışız. Yaşamlarımız pahasına savunduğumuz İstanbul Sözleşmesi'nden sen söyledin diye vazgeçmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi bizim. İstanbul Sözleşmesi kalacak siz gideceksiniz bu böyle bilinsin."

'Oğlancılar kendilerini saymaya başladı'

Marx'ın en yakın dostu ve finansörü Engels, 22 Haziran 1869 tarihinde bir mektup kaleme almıştı. Engels, Marx'a gönderdiği mektubunda bugün adı "LGBTİ" olarak değiştirilen sapkın gruptan 'oğlancı'lar olarak bahsetmişti. Engels mektubunda, "Bana gönderdiğin İbnelerin Özgür Düşünce Kampı adlı kitap çok tuhaf birşey. Bunlar son derece doğal olmayan ilhamlar. Oğlancılar kendilerini saymaya başlıyor ve devlette bir güç olduğunun farkına varıyorlar." dedi.

Gençleri nasıl koruyacaklarını sormuştu

Çok ağır sözlerle mektubuna devam eden Engels, şunları söylemişti:

"Görülüyor ki gizlilik içinde bir örgütleri varmış. Eski ve yeni partilerde bu kadar önemli olduğundan başarıyı ıskalamaları mümkün görünmüyor. Şahsımca biz, bu parti kazandığında onlara fiziksel bir hürmet gösteremeyeciğimiz için şanslıyız. Ama gençler!"

Eşcinsellik için 'pislik' ifadesi

"Bu arada sadece Almanya'da böyle bir arkadaşın öne çıkması, bu pisliği teoriye dönüştürmesi ve davet sunması mümkün olabilir."