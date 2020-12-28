Sosyal zehir yeni nesli çökertiyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

Teknoloji doğru kullanıldığı zaman son derece faydalı olarak bilinse de, internetin amacını aşan şekilde kullanılması özellikle genç zihinlerin olumsuz etkilenmesine yol açıyor. TikTok, Wattpad benzeri uygulamalar ve KPOP müzik grubu, son derece masum görünse de çocukların ve gençleri adeta zehirliyor. Son derece masum bir uygulama gibi görünerek, herhangi bir yaş sınırı olmayan Wattpad isimli internet sitesinde ahlaksız ve şiddet içerikli onlarca metin bulunuyor. Bir süzgeçten geçmeyen online kitap okumak isteyenlerin tercih ettiği bu site, toplumun dayandığı ahlaki değerleri sarsarak, henüz büyüme çağında olan çocukların algıları ile oynuyor.

Ahlaki değerler ayaklar altına alınıyor!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından çocukların korunması hakkındaki düzenleme ve denetlemeler ile pandemi sürecinde evde oturan çocukların durumları hakkında paylaşılan verilere göre, Ekim 2020 itibariyle Türkiye’de TikTok kullanıcı sayısının 32.7 milyon olduğu belirtiliyor. Pandemi etkisiyle çocukların okul hayatından uzaklaştığı ve evlerde daha çok zaman geçirdiği de ifade ediliyor. Her gün yeni akımlara maruz kalan gençleri şekilden şekle sokan ve yüz kızartıcı durumlara düşüren uygulamayla, ahlaki değerler ayaklar altına alınıyor.

Kültürel dezenformasyona dikkat!

Uzak Doğu kökenli müzik gruplarının ve özellikle Güney Kore’den yayılarak dünya gençlerini etkisi altına alan, “K-Pop” gruplarının, 12-18 yaş arası kitlede yarattığı kültürel dezenformasyon ve bunalım ayrıca dikkat çekiyor. Bu tür grupları dinleyen gençler ardı ardına intihar ediyor. Renkli ve etkileyici ama bir o kadar da yalan ve kurmaca hayatlara çocukların kapılıp gitmesine ve hatta onları örnek almasına izin verilmemesi gerekiyor. Ayırca Türkiye’de de en az 150 bin “K-Pop” hayranının olduğu belirtiliyor. Bu, hiç de görmemezlikten gelinecek bir rakam değil.