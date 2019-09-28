0553 313 94 23

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı İŞKUR Belediye SYDV alımları

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı alımları için iş başvurusunda bulunacaklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı başvurularının başlayıp başlamadığını merak ediyor. SYDV İŞKUR iş ilanları başvurusunda bulunacaklar alımların nerede yapıldığına ilişkin arama yapmakta. İstanbul Kartal SYDV, Zonguldak Ereğli SYDV, Sivas Suşehri SYDV, Çankırı SYDV, Afyonkarahisar Şuhut SYDV’de görevlendirilmek üzere adet sosyal yardım ve inceleme görevlisi personeli alımı yapılacak.

28 Eylül 2019 Cumartesi 15:23
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı İŞKUR Belediye SYDV alımları

SYDV alımı başvurusu nasıl yapılır? Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı alımları için iş başvurusunda bulunacaklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı başvurularının başlayıp başlamadığını merak ediyor. SYDV İŞKUR iş ilanları başvurusunda bulunacaklar alımların nerede yapıldığına ilişkin arama yapmakta. İstanbul Kartal SYDV, Zonguldak Ereğli SYDV, Sivas Suşehri SYDV, Çankırı SYDV, Afyonkarahisar Şuhut SYDV’de görevlendirilmek üzere adet sosyal yardım ve inceleme görevlisi personeli alımı yapılacak.

Zonguldak Ereğli SYDV alım başvuruları

Çankırı Çerkeş SYDV alım başvuruları

 

Sivas Suşehri SYDV alımı

İlgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1 adet sosyal yardım ve inceleme görevlisi personeli alımı yapılacak.

SYDV alımı başvuru şartları

B sınıfı ehliyete sahip olmak,

Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak,

İlan tarihi itibariyle Suşehri ilçesi sınırlarında 6 aydır ikamet ediyor olmak.

Word, Excel, Powerpoint ve diğer ofis programları ile Windows İşletim Sistemini bilmek.

Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmamak (Tecilli olanlar için başvuru tarihi itibariyle en az bir yıl tecilli olmak)

İŞKUR'a kayıt yaptırmış olmak.

ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında (2018-2019) KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

Daha önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışmış olmak yada Sosyal Hizmetler veya yakın bölümlerden mezun olmak şartları aranmaktadır.

SYDV genel iş başvurusu için tıklayınız 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 15:23
  1. Sivas
  2. İstanbul
  3. Çankırı
  4. Afyon
  5. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı
  6. İŞKUR Belediye SYDV alımları
  7. Zonguldak Ereğli SYDV alım başvuruları
  8. sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personel alımı 2019
  9. sydv personel alımı 2019
  10. sosyal yardımlar genel müdürlüğü personel alımı 2019
  11. sydv maaşları
  12. memur alımı
  13. sydv alımları kaç puanla kapattı
  14. aile ve sosyal politikalar bakanlığı memur alımı 2019
  15. Sivas Suşehri SYDV alımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul beşik gibi sallanıyor!
    1. İstanbul beşik gibi sallanıyor!
    2. AK Partili Vekil Mustafa Yeneroğlu..
    3. Aydın'da psikolojik sorunları olan..
    4. Abdullah Gül'ün son paylaşımına tepki..
    5. Rifat Hisarcıklıoğlu: Bileğimizi kimse..
    6. Bakan Selçuk: Türkiye, her adımda..
    7. Afganistan'da saldırı: Ölü ve..
    8. ALES/2 sonuçları açıklandı mı? ÖSYM..
    9. Olay itiraflar: Numara yaptım...
    10. İki kardeşi kurşun yağmuruna tuttu!..
    11. Kendi kendini tozlayabilen Oğuzlar..
    12. İstanbul’da 314 artçı deprem yaşandı
    13. 'Kuduz hastalığıyla mücadelede..
    14. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den..
    15. Teslim olan PKK'lı terörist itiraf..
    16. Şanlıurfa'da yetişen 'Kudret narı'..
    17. Ebru Şallı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    18. Şampiyonalara 3 bin rakımda antreman..
    19. 'Bu çanta hayat kurtarıyor'
    20. Asgari ücretle çalışan bir kişinin..
    21. CHP sözcülüğü yapan Ece Üner’e AFAD..
    22. MHP'den zehir zemberek Ekrem İmamoğlu..
    23. Davutoğlu ilk ziyaretini Arınç’ın..
    24. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı..
    25. ODTÜ'den korkutan İstanbul depremi..
    26. Bakan Murat Kurum açıkladı: İstanbul..
    27. CHP’nin Suriye konferansına terör..
    28. Kaçak binalar ne zaman yıkılacak? Son..
    29. 200 kişi balta ve torbayla evinden..
    30. Yürek dayanmaz... Hakkari'de 3 kardeşe..
    İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı
    İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler