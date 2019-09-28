Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı İŞKUR Belediye SYDV alımları

SYDV alımı başvurusu nasıl yapılır? Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı alımları için iş başvurusunda bulunacaklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı başvurularının başlayıp başlamadığını merak ediyor. SYDV İŞKUR iş ilanları başvurusunda bulunacaklar alımların nerede yapıldığına ilişkin arama yapmakta. İstanbul Kartal SYDV, Zonguldak Ereğli SYDV, Sivas Suşehri SYDV, Çankırı SYDV, Afyonkarahisar Şuhut SYDV’de görevlendirilmek üzere adet sosyal yardım ve inceleme görevlisi personeli alımı yapılacak.

Zonguldak Ereğli SYDV alım başvuruları

Çankırı Çerkeş SYDV alım başvuruları

Sivas Suşehri SYDV alımı

İlgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1 adet sosyal yardım ve inceleme görevlisi personeli alımı yapılacak.

SYDV alımı başvuru şartları

B sınıfı ehliyete sahip olmak,

Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak,

İlan tarihi itibariyle Suşehri ilçesi sınırlarında 6 aydır ikamet ediyor olmak.

Word, Excel, Powerpoint ve diğer ofis programları ile Windows İşletim Sistemini bilmek.

Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmamak (Tecilli olanlar için başvuru tarihi itibariyle en az bir yıl tecilli olmak)

İŞKUR'a kayıt yaptırmış olmak.

ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında (2018-2019) KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

Daha önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışmış olmak yada Sosyal Hizmetler veya yakın bölümlerden mezun olmak şartları aranmaktadır.

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