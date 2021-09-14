Sosyal sigorta işlemleri yönetmeliği değişti mi?

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yönetmelik Resmî Gazetede yayınlandı ve değişiklikler yürürlüğe girdi. Yapılan Yönetmelik değişikleri içinde önemli bulduğum ve sigortalılarla emeklileri ilgilendiren kısımlar hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramlarında erken ödemesi yapılan Bayram ikramiyeleri geri alınmayacak. Bir anlamda bayram ikramiyesi bayramın olduğu aydan önce ödenir ve ikramiye ödemesini alan emekli bu ikramiyeyi almaya hak kazanmasa hak edilmeyen bu ikramiye ölen emeklinin varislerinden geri istenmeyecek. Memur olan ve bu nedenle 4/c sigortalısı sayılanlardan engelli olduğu için yaş şartına tabi tutulmadan engellilik şartlarından emeklilik hakkı tanınanların bu haktan yararlanması için daha önce aktif memur olma şartı bulunuyordu. Yapılan değişiklik sonrası 4/c sigortalıları memurluktan ayrılmış olsa da prim günleri emekli olmaya yetiyor ise engelli şartlarından emekli olabilecek. SSK sigortalısı olarak bildirilen ancak bu dönemde Bağ-Kur sigortalı olması gereken yani Bağ-Kur kapsamında sigortalı olduğu sonradan anlaşılanların SSK primlerinin geçerli sigortalılık statüsüne yani Bağ-Kur primlerine aktarılması işlemlerinde, aktarılan tutar üzerinden prim matrahı girişi yapılacak. Bir anlamda SSK primi yüksekten yatanların iptal edilen SSK prim matrahı üzerinden BağKur prim matrahı oluşturulacak. Yaşlılık aylığına hak kazanmasına rağmen sehven toptan ödeme yapılanlara toptan ödeme talep tarihine göre emekli aylığı bağSosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Değişti lanıp toptan ödeme tutarları bağlanacak aylıklardan mahsup edilecek. Ölüm sigortasından yararlanmak için gerekli prim ödeme gün sayısının sonradan hizmet tespiti suretiyle tamamlanması durumunda, hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylığının başlangıcı ölüm tarihi olacak. Hak sahipliğinin kazanıldığı tarih ölüm tarihi sonrası ise hak kazanılan tarih olacak. Malullük durumunu gösteren sağlık kurulu raporu alınmadan doğrudan malullük aylığı bağlanması talebinde bulunan sigortalılardan, varsa talep tarihinden önceki 6 ay içerisinde Kurumca yetkilendirilmiş hastanelerce düzenlenmiş durum bildirir sağlık kurulu raporu kabul edilecek, yoksa Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilerek, malullük durumunun tespitine esas sağlık kurulu raporunun temini yoluna gidilecek. Şu an için maaş ödeme günü cumartesi gününe rastlayanların ödemesi cuma, pazar gününe rastlayanların ödemesi ise pazartesi günü yapılıyor. Ödeme günü Resmi Bayramlara rastlayanların ödemesi de bir gün önce yapılıyor. Artık bu uygulama bırakılacak. Herkese maaşı tatil gününe bakılmadan gününde ödenecek. Tarım Bağ-Kur primlerinde ödeme tarihi değiştiriliyor. İlk altı aya ait primler Temmuz ayında, ikinci altı aya primler ise sonraki yıl Ocak ayında ödenecek.