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Aktüel

Sosyal mesafeli, maskeli çelenk töreni

Yeni tip korona virüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal mesafeyi koruyup, Atatürk Anıtı’na da maskeli halde çelenk koydu.

2020-04-23 09:41:59 -
Sosyal mesafeli, maskeli çelenk töreni

Yeni tip korona virüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal mesafeyi koruyup, Atatürk Anıtı’na da maskeli halde çelenk koydu.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri yeni tip korona virüs nedeniyle Türkiye genelinde iptal edildi. Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun beraberinde ilçe ve şube milli eğitim müdürleriyle birlikte Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Durgun çelenk koyduktan sonra bir dakika saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törene az sayıda kişi katılırken, katılımcılar da maskeli olarak sosyal mesafe kuralına uygun hareket etti. Törenin ardından alanda marşlar ve çocuk şarkıları okundu. Milli eğitim müdürlüğü tarafından hazırlanan çok sayıda araç mahallelerde gezerek çocuk şarkıları ve marşlar çaldı. Bu arada çevredeki evlerin balkonlarına ve pencerelerine de Türk Bayrakları asıldığı görüldü.

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