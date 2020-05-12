Sosyal mesafeli banklar parklara yerleştirilmeye başlandı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüsün bulaşma riskine karşı iki atölyede geri dönüşüm malzemesinden üretilen sosyal mesafeli bankları parklara yerleştirmeye başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını dolayısıyla ön planda tutulmaya başlanan sosyal mesafenin korunması kuralına uyum sağlayacak ve sadece iki kişinin oturmasına uygun olan banklar üretiyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Gençlik Kampı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki iki marangoz atölyesinde, “Korona Bank” olarak adlandırılan oturma banklarının üretimi gerçekleştiriliyor.

Gençlik Kampında geri dönüşüm malzemelerinden imal ediliyor

Tarsus Gençlik Kampındaki marangoz atölyesinde bugüne kadar yine geri dönüşüm malzemelerinden kreşlere masa, sandalye, dolap ve diğer gereçlerin yanı sıra normal oturma bankları, kamuya açık alanlara veya mezarlıklara konulmak için saksılar, park ve bahçeler için kamelya üretimi gerçekleştirildi. Atölyede bu kez de herhangi bir masraf yapılmadan, Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak sosyal mesafeli bankların üretimi yapılıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının atölyesinde de söz konusu bankların üretimi gerçekleştiriliyor.

Sadece iki kişinin oturabileceği şekilde dizayn edilen ve orta bölümü boş bırakılan banklar, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Kültür Park’ta ve kentte uygun görülen noktalara konulmaya başlandı.