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Sosyal mesafe ve kısıtlama kurallarını ihlal eden 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığınca dün ülke genelindeki denetimlerde sosyal mesafe ve kısıtlama kurallarını ihlalden 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:50:00 -
Sosyal mesafe ve kısıtlama kurallarını ihlal eden 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığınca dün ülke genelindeki denetimlerde sosyal mesafe ve kısıtlama kurallarını ihlalden 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kararları ihlal eden 5 bin 831 araç sürücüsüne para cezası verildi, 191 iş yeri sahibine idari ve adli işlem yapıldı.

 

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