Sosyal medyayı yıkıp geçen İmamoğlu animasyonu!
Sosyal medyada, 2019 seçimlerindeki vaatlerini yerine getirmeyerek İstanbul'a verdiği sözleri tutmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tiye alan bir video paylaşıldı.
Siyasi partiler kısa bir zamanın kaldığı yerel seçimler için çalışmalarını hızlandırırken, İstanbul'a verdiği sözleri yerine getiremeyen ve sorulara verdiği kaçamak cevaplarla vatandaşı çileden çıkartan İmamoğlu'nun pişkin tavrı, sosyal medyada gündem oldu.
Kurtuba TV'nin, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ti'ye aldığı animasyon binlerce beğeni aldı.
Animasyon Kurtuba TV X hesabından, "Bay Kibir Reklamoğlu'nun vaatlerini konuştuğumuz "Sor bakalım niye yapmadım?" programının ilk bölümü şimdi yayında! Reklamoğlu'nun sebeplerini ve yürekleri burkan açıklamalarını kaçırmayın!" notuyla paylaşıldı.
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