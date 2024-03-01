  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Turkcell'den Elon Musk'ı bile şaşırtacak tarihi hamle! Dünya devi ile anlaşıldı

Trump hapı yuttu: Kritik dolandırıcılık davası için çanta dolusu para: 100 milyon dolar teminat ödemeye hazır

4 adet TOLUN, 4 farklı hedef! Bakan şaşıp kalacak: Savaş uçakları, TİHA ve SİHA’larla Türkiye hamleyi yaptı

Poşetteki 250 bin dolar gizemini koruyor! Aday borsası deşifre oldu, CHP’liler dilini yuttu

Aracı olanlar dikkat: 2. el otomobilin satışı ile ilgili tuhaf gelişme! Dünyadan araç krizi

TOGG'un satılacağı ilk ülke belli oldu! 'Buraya da gelsin, hemen alırız' diyorlardı

Bakan açıkladı: Bugün hesaplara yatıyor!

Myanmar’daki durum küresel siyasetin ilgi odağından uzaklaştı: Müslümanlara her coğrafyada zulüm sürüyor… Binlerce sivili katlettiler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat! Tarihimizde ilk defa 1 trilyon doları aşan milli gelire sahibiz! Yatırımlar vurgusu

CHP'li başkandan Ekrem İmamoğlu'na tepki, Murat Kurum'a teşekkür!
Siyaset Sosyal medyayı yıkıp geçen İmamoğlu animasyonu!
Siyaset

Sosyal medyayı yıkıp geçen İmamoğlu animasyonu!

Yeniakit Publisher
2024-03-01 22:24:00 -
Sosyal medyayı yıkıp geçen İmamoğlu animasyonu!

Sosyal medyada, 2019 seçimlerindeki vaatlerini yerine getirmeyerek İstanbul'a verdiği sözleri tutmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tiye alan bir video paylaşıldı.

Siyasi partiler kısa bir zamanın kaldığı yerel seçimler için çalışmalarını hızlandırırken, İstanbul'a verdiği sözleri yerine getiremeyen ve sorulara verdiği kaçamak cevaplarla vatandaşı çileden çıkartan İmamoğlu'nun pişkin tavrı, sosyal medyada gündem oldu.

Kurtuba TV'nin, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ti'ye aldığı animasyon binlerce beğeni aldı.

Animasyon Kurtuba TV X hesabından, "Bay Kibir Reklamoğlu'nun vaatlerini konuştuğumuz "Sor bakalım niye yapmadım?" programının ilk bölümü şimdi yayında! Reklamoğlu'nun sebeplerini ve yürekleri burkan açıklamalarını kaçırmayın!" notuyla paylaşıldı.

Ekrem İmamoğlu'na yakın anketçi son sonuçları açıkladı! İmamoğlu'nun oy oranı olay oldu
Ekrem İmamoğlu'na yakın anketçi son sonuçları açıkladı! İmamoğlu'nun oy oranı olay oldu

Siyaset

Ekrem İmamoğlu'na yakın anketçi son sonuçları açıkladı! İmamoğlu'nun oy oranı olay oldu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Murat Kurum 'Metro Fatihi' ilan edilen İmamoğlu'nun maskesini düşürdü!
Murat Kurum 'Metro Fatihi' ilan edilen İmamoğlu'nun maskesini düşürdü!

Siyaset

Murat Kurum 'Metro Fatihi' ilan edilen İmamoğlu'nun maskesini düşürdü!

Seçim öncesi icazet turuna başladı… İmamoğlu'nun kravat detayı...
Seçim öncesi icazet turuna başladı… İmamoğlu'nun kravat detayı...

Spor

Seçim öncesi icazet turuna başladı… İmamoğlu'nun kravat detayı...

Kentsel dönüşüme İmamoğlu nasıl takoz koydu? Keşke halkımız gerçekleri görse
Kentsel dönüşüme İmamoğlu nasıl takoz koydu? Keşke halkımız gerçekleri görse

Gündem

Kentsel dönüşüme İmamoğlu nasıl takoz koydu? Keşke halkımız gerçekleri görse

CHP'li başkandan Ekrem İmamoğlu'na tepki, Murat Kurum'a teşekkür!
CHP'li başkandan Ekrem İmamoğlu'na tepki, Murat Kurum'a teşekkür!

Gündem

CHP'li başkandan Ekrem İmamoğlu'na tepki, Murat Kurum'a teşekkür!

Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Kılıçdaroğlu'na gaz verenler şimdi de İmamoğlu'na çalışıyor! T24'ün anket haberi güldürdü
Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Kılıçdaroğlu'na gaz verenler şimdi de İmamoğlu'na çalışıyor! T24'ün anket haberi güldürdü

Medya

Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Kılıçdaroğlu'na gaz verenler şimdi de İmamoğlu'na çalışıyor! T24'ün anket haberi güldürdü

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23