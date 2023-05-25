Sosyal medyayı sallayan video! CHP'liler mutlaka izlemeli: Aramızda kalmadı!

14 Mayıs seçimleri öncesi CHP’lilerin seçim sonuçlarına ilişkin yalan ve çarpıtmalarının yer aldığı “Aramızda Kalmadı Şimdi Vizyonda” videosu sosyal medyada trend topic oldu.

CHP’nin seçim tahminlerinin komik bir dille anlatıldığı videoda, yılın en kötü filmi, başrol oyuncusu, erkek ve kadın oyuncusu ile yardımcı oyuncusu başlıklarıyla çarpıtma tahminlere yer veriliyor.

Kılıçdaroğlu: Hesap uzmanıyım en az yüzde 60!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim tahminlerine ilişkin “Ben hesap uzmanıyım, gerçekten ben hesap uzmanıyım en az yüzde 60. 50 artı 1 değil. Ben yüzde 60 diyorum belki yüzde 70 çıkar” ifadeleriyle başlayan videoda, Kılıçdaroğlu’nun bu yorumu “Yılın en kötü filmi” olarak gösteriliyor.

Videoda “Yılın En Kötü Kadın Oyuncusu” olarak Canan Kaftancıoğlu’nun “Cumhurbaşkanı adayımız yüzde 50’yi zorluyor” ifadelerine yer veriliyor.

İmamoğlu ve Yavaş'ın 'kazanıyoruz' tiyatrosu

Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın “Bu arada aramızda kalsın Başkanım kazanıyoruz” diyaloglarının yer aldığı videoda, İmamoğlu’nun “Aramızda kalsın anladınız siz ne demek istediğimizi. Bizi izlemeye devam edin sevgili vatandaşlarımız.”, “Yalan söylemeyi bilmiyoruz ne ben biliyorum, ne Genel Başkanım biliyor” sözleri hatırlatılıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“13. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir.” diyen İmamoğlu’nun sözleri “Yılın en kötü erkek oyuncusu”, Mansur Yavaş’ın “Hiç kimseyi kandıracak, yalan söyleyecek pozisyonumuz yok. Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öndedir” ifadeleri ise “Yılın en kötü yardımcı oyuncusu” olarak gösteriliyor.

Videoda Kemal Kılıçdaroğlu’nun masaya yumruğunu vurarak “burdayım ben burdayım’’ sözleri ise “Yılın en kötü başrol oyuncusu” olarak gösteriliyor.

Sosyal medyada büyük ilgi toplayan video İmamoğlu’nun “Gülmeye devam” sözleriyle bitiyor.

Mustafa Yıldızdoğan paylaştı

Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Yılın en kötü filmi! Yüzyılın Yalancıları. Size bir sır vereyim mi “Aramızda Kalmadı”