Sosyal medyayı sallayan Mansur Yavaş ve İmamoğlu animasyonu! Kayıp yıllar ancak böyle anlatılırdı
Kurtuba TV'nin, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminin yılları nasıl harcadığını ortaya koydu.
Türkiye'de 31 Mart yerel seçimlerine günler kala Kurtuba TV'nin, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ti'ye aldığı animasyon sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Animasyon Kurtuba TV X hesabından, "Belediye başkanı olmak kolay mı? Mansur'un ofisinde bir gün geçirin ve kendiniz görün! PR taktikleri, ofis içi komediler ve daha fazlası... yerel siyasetin son dakika kıvrak dansına hazır mısınız? Buyrun İzleyelim "Mansurtheoffice" serimiz ilk bölümüyle yayında." notuyla paylaşıldı.
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