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Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı

CHP-HDP-İP'in ortak adayı Ekrem İmamoğlu'nun skandalları üzerinden işlenen animasyon, sosyal medyada gündeme oturdu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:18

CHP-HDP ve İP'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ortak adayı Ekrem İmamoğlu kısa bir animasyona konu oldu.

Her cevapta bir adım daha yaklaştı

Arka planda seyirciler arasında, eşbaşkanlık görevine soyunan Canan Kaftancıoğlu'nun da yer aldığı animasyonda İmamoğlu, altına imzasını attığı skandallar üzerinden sorulan sorulara cevaplar vererek kendi zihniyetindeki başkanlığa verdiği 'doğru cevaplarla' bir adım daha yaklaşıyor.

"Emre Uslu'nun Türkiye'ye bahar getirmek için kullandığı, sizin de seçim çalışmalarınızda kullanmanız gereken slogan nedir?", "PKK yöneticisi Duran Kalkan'ın 'İmamoğlu yanlış yaparsa desteğimizi keseriz' mesajındaki ters işler ne olabilir?", "24 Nisan sizin için ne ifade etmektedir?" sorularına cevap veren CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ne denli başarılı olduğuna dikkat çekildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:18
  1. CHP
  2. HDP
  3. İP
  4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ortak adayı Ekrem İmamoğlu
  5. Canan Kaftancıoğlu
  6. CHP'li Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • KamilKamil30 dk önce
    Ellerine sağlık çok güzel olmuş.

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