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Sosyal medyayı sallayan akımla ilgili şok iddia!

Sosyal medyada #10YearChallenge etiketiyle hızla yayılan akım birçok kişi tarafından 'yüz tanıma teknolojileri' için kasıtlı olarak üretildi şeklinde yorumlanıyor.

17 Ocak 2019 Perşembe 13:12
Sosyal medyayı sallayan akımla ilgili şok iddia!

Son dönemlerde sosyal medya mecrasında hemen hemen her gün yenisini gördüğümüz akımlar arasına, insanların şimdiki ve 10 yıl önceki fiziki durumlarını karşılaştırdığı  #10YearChallenge etiketiyle paylaşılan yeni bir akım dahil oldu.

Facebook'ta başlatılan bu yeni akım kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşarak diğer sosyal ağlara da yayılmış durumda. Paylaşım sayısı arttıkça bu furyanın gerçekten zararsız olup olmadığı tartışılmaya başlandı. Çünkü birçok kişi aslında bu akımın 'yüz tanıma teknolojileri' için kasıtlı olarak üretildiğini düşünüyor.

Böyle bir ihtimal mümkün mü?

Evet, mümkün. Ama şöyle düşünmek lazım. Bugün paylaşım yapan kişilerin çok büyük bölümü eski fotoğraflarınız zaten Facebook'ta buluyor. Yani Facebook'un eski fotoğrafları bu şekilde yan yana paylaşmamıza ihtiyacı var mı, bizce yok.

İşin kapsamını biraz daha genişletmek lazım. Facebook'un kişisel verileri sattığını biliyoruz. Peki bu akımla ortak havuzda toplanan fotoğrafları da üçüncü şirketlere satıyorsa? İşte bu konuda şirketin şeceresi kabarık. Bu açıdan düşünüldüğünde akımın başlatılmış olması mantıklı geliyor.

Verilerin satılması tartışması hala devam ediyor

Kişisel verilerin ne kadar önem arz ettiğini ve 'bilginin' aslında paradan daha değerli bir şey olduğunu biliyoruz. Verilerin satılmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken bu tarz bir akımın başlamasından dolayı birçok kişi kuşku duyuyor.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 13:12
  1. sosyal medya
  2. #10YearChallenge
  3. Facebook
  4. Kişisel veriler
  5. Kişisel verilerin satılması

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