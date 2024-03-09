Sosyal medyayı karıştıran resim! Suçlu kim?
Sosyal medyada en çok paylaşılan resimler arasına giren bu görselde bir suçlu var ve herkes bu suçlunun kim olduğunu merak ediyor. Herkes evden çıkmadığını iddia ediyor. Ancak aralarından bir kişi suçlu. Suçluyu bulabildiniz mi?
Sosyal medyada son zamanlarda en çok paylaşılan görsellerden biri, 4 komşuyu apartman önünde gösteren bir fotoğraf. Bu sıradan fotoğrafın arkasında ise gizemli bir hırsızlık vakası yatıyor. Görseldeki 4 komşudan biri hırsız ve herkes onu bulmaya çalışıyor.
Herkes evden çıkmadığını iddia ediyor. Ancak aralarından bir kişi suçlu. Suçluyu bulabildiniz mi?
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Cevap: 4 komşudan birinin suçlu olduğu resimde, Rick'in aracının altında kar biriktiği görünüyor. Yani Rick evde değildi sonradan geldi.
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