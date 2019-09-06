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Sosyal medyayı en iyi kullanan markalar açıklandı

Markaların sosyal medya performansını istatiksel verilere göre değerlendiren sosyal medya marka endeksi SocialBrands, Eylül ayı sonuçlarını açıkladı.

06 Eylül 2019 Cuma 12:07
Sosyal medyayı en iyi kullanan markalar açıklandı

Markaların sosyal medya performansını istatiksel verilere göre değerlendiren sosyal medya marka endeksi SocialBrands, Eylül ayı sonuçlarını açıkladı. Dijital rekabette kimlerin önde olduğunu her ay yayınladığı sosyal medya performans sıralaması ile duyuran SocialBrands verilerine göre Eylül ayının lider markası Netflix oldu.


Netflix, 1-31 Ağustos döneminde gösterdiği etkili sosyal medya performansıyla SocialBrands Eylül ayı Top100 listesinin zirvesinde yer aldı. Platformunda yer alan dizi ve filmler hakkında ürettiği eğlenceli içerikleriyle sosyal medyada yoğun ilgi gören Netflix, ayrıca Türkiye’deki hizmetlerini durdurma ihtimali nedeniyle de takipçilerinin ilgi odağı oldu. Sosyal medya hesapları aracılığıyla düzenlediği ödüllü kampanyalarıyla yüksek etkileşim rakamları yakalayan Madame Coco listenin ikinci sırasında yer alırken, Türk Hava Yolları sosyal ağlarda en başarılı dijital iletişim yapan üçüncü marka oldu.



42 bin marka, aylık 1 milyon 527 bin ileti


Markaların performanslarını 30’dan fazla istatistiksel kritere göre değerlendiren sosyal medya marka endeksi, SocialBrands Eylül ayı Top 100 listesini hazırlarken 42 bin 471 marka hesabından paylaşılan 1 milyon 527 bin iletiyi inceledi. Bu ileti sayısı, markaların sosyal medya iletişimine ne kadar çok önem verdiğini gözler önüne seriyor. Eylül ayı listesinde bu ay ilk 10’da yer alan diğer markalar sırasıyla Ziraat Bankası, Mutlu Akü, Pegasus, İnci Akü, RE/MAX Türkiye, Terra Pizza ve BMW Türkiye oldu.



Top 100’de otomotiv ve alt sektörü ön planda


Facebook, Twitter ve Instagram’da en iyi performansı gösteren 100 markanın yer aldığı Top100 listesindeki en kalabalık sektör otomotiv oldu. Eylül ayında Top 100 listesinde otomotiv ve alt sektörlerinden toplam 16 marka yer aldı. Top 100 listesinde yer alan 16 markalar ise Mutlu Akü, İnci Akü, BMW Türkiye, FIAT Türkiye, Ford Türkiye, Volvo Cars Türkiye, Honda Motosiklet Türkiye, Mercedes-Benz Türkiye, Peugeot, KIA Türkiye, Opel, Yamaha Motor, Honda Türkiye, Petlas, Nissan ve Toyota Türkiye oldu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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