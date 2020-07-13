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Gündem

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! Böyle işkence görülmedi

Kırıkkale’de 4 kişi, bir apartmanın bodrum katında zorla alıkoydukları M.U.Y.'i asarak fiziki şiddet uyguladı. O anları sosyal medyada canlı yayınlayan zanlılar büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 12:11:00 -

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki 4 kişi, bir apartmanın bodrum katında zorla alıkoydukları M.U.Y.'i iple asıp hem sözlü hem de fiziki olarak şiddet uyguladı. O anları ise sosyal medyadan canlı olarak yayınladılar. Dakikalarca iple asılı şekilde şiddete maruz kalan M.U.Y., serbest kaldıktan sonra polise gidip şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince tespit edilen 4 kişi emniyetteki sorgularından sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Yorumlar

ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM!

Bunlar müslüman değil;doğrusu “merhamet etmeyene merhamet edilmez”Hadis.Allah canlarını alsın bu gavur döllerinin.zBunlar genelde Solcu kafir ya da zillet ittifakı münafık olurlar,topunu hapse atsınlar!
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cenk

Bunun agir bir cezasi olmasi gerekiyor
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