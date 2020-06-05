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Gündem

Sosyal medyayı ayağa kaldıran acemi askere eziyet görüntüleri! Bakanlık harekete geçti

Sosyal medyada yer alan ve acemi bir askere, daha kıdemli diğer askerler tarafından yapılan eziyet görüntülerine ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 10:54:00 - 2020-06-05 11:42:46

Nerede çekildiği belli olmayan bir video sosyal medyada infiale neden oldu.

Bir kışlada usta askerler tarafından birliğine yeni katılan acemi askere yapılan eziyetin görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Skandal görüntülerde 'çavuş' olduğunu iddia eden bir er, acemi bir askere küfür ve hakaretler ederek çeşitli hareketler yapmasını istiyor.

Twitter başta olmak üzere Facebook ve Instagram gibi sitelerde de paylaşım rekoru kıran görüntülerle ilgili Milli Savunma Bakanlığı da harekete geçti.

Akar talimat verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine ilgili birlik komutanları tarafından, bir askere kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan hareketlerin yer aldığı görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı. Söz konusu şahısların tespit edildiği, konuyla ilgili idari ve hukuki işlemin başlatıldığı öğrenildi.

Söz konusu davranışlarda bulunan askerlerin tespit edilerek haklarında idari ve hukuki işlemin başlatıldığı öğrenildi.

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Yorumlar

turan

yakın bu alçakların askerliğini..
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kehanet

HALA PEYGAMBER OCAĞI ŞİDDET VE BASKI ZÜLÜMDEN KURTARILAMADI MI
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