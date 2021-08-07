Sosyal medyaya düzenleme kaçınılmaz

Oğuzhan Gültekin Ankara

Türkiye canla başla orman yangınları ile mücadele ederken, sosyal medya üzerinden yangınlarla ilgili yapılan provokatif paylaşımlarla mücadeleye darbe vurulmak isteniyor. Son olarak sözde fenomenlerin tıklanmak uğruna yaptıkları paylaşımlarla algı oluşturma çabaları tepkilere neden olurken, sosyal medyada yaşanan yalan terörüne ‘dur’ demek için hazırlanan sosyal medya düzenlemesinin önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Akit’e konuşan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, şunları söyledi:

Algının önüne geçmeliyiz

“Sosyal medyada sanal faşizm, siber terörizm yaşanmaktadır. Bunun için muhakkak bu düzenleme yapılmalıdır. Gördüğünüz gibi günlerdir ormanlarımız yanıyor. Mücadele eden kahramanlarımızın mücadelesini görmezden gelen, ülkemizi küçük düşürmek isteyen çevreler var. Bu düzenleme ile bunların önüne geçmeyi hedefliyoruz.”

Anadolu 2071 Sosyal Medya Derneği Başkanı Bekir Tiryaki de, şunları söyledi: “Son yangınlar bize sosyal medya üzerinden yapılan algı operasyonlarının ne denli büyük olduğunu, verilen mücadeleye darbe vurmanın ne kadar kolay olduğunu göstermiş oldu. Eğer bu provokasyonların hukuki bir yaptırımı olmazsa bu tehlikenin önüne geçemeyiz. Onun için sosyal medya düzenlemesinin önemi giderek artmıştır. Algı operasyonlarının önünü kesmek için yapılacak düzenleme önemlidir.”

