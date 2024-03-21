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Siyaset Sosyal medyanın diline düştüler! Engin Altay'dan Özgür Özel takdimi: Benim çırağımdı!
Siyaset

Sosyal medyanın diline düştüler! Engin Altay'dan Özgür Özel takdimi: Benim çırağımdı!

Yeniakit Publisher
2024-03-21 23:58:00 -
Sosyal medyanın diline düştüler! Engin Altay'dan Özgür Özel takdimi: Benim çırağımdı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturmasına karşın hala kabullenilmeyen Genel Başkan Özgür Özel, CHP'li Engin Altay tarafından 'Bir zamanlar benim çırağımdı' diyerek takdim edildi. Altay'ın konuşması sosyal medyanın diline düştü.

Yerel seçim çalışmaları sahada devam ediyor. Bu kapsamda parti liderleri de il il dolaşıp seçmenle buluşuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Sinop'taydı.

Burada düzenlenen mitinge katılan Özel'i, aynı zamanda Sinoplu olan CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay karşıladı.

Açılış konuşmasını da yapan Altay, Özel'i kalabalığa takdim ederek sahneye çağırdı. Altay'ın Özel'i tanıttığı cümleler ise gündeme oturdu.

"Bir zamanlar benim çırağımdı"

Özel'in bir zamanlar kendisinin çırağı olduğunu söyleyen Altay'ın konuşması, sosyal medyada dalga konusu oldu.

Altay, şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hep birlikte görev yaptığımız, birlikte grup başkanvekilliği yaptığımız, şimdi artık Sayın Genel Başkanımız olan... Ama düne kadar benim kardeşim hatta benim çırağım sayılabilecek Özgür Özel'e hoş geldiniz diyoruz. Hep beraber. Sinop'a hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım!

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