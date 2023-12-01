Sosyal medyanın diline düştü! Tanju Özcan'dan büyük kıvraklık

Cumhuriyet Halk Partisi’nden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Parti Meclisi’nin kararıyla tekrar CHP’ye geri döndü. Partisine geri dönen Tanju Özcan, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz’e aday adaylığı başvurusunu yaptı. Başkan Özcan parti binası önünde yaptığı açıklamada, "Yeni gelmedim geri geldim” dedi.

Tanju Özcan’ın daha önce katıldığı bir yayındaki sözleri ise adaylık başvurusu sonrası sosyal medyada gündem oldu.

"Ben hiç hayatımda kıvırmadım"

2023 Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimleri öncesinde bir TV kanalına konuk olan Tanju Özcan, “Ben iddialı bir şekilde söylüyorum, ben hiç hayatımda kıvırmadım. Eğer Sayın Erdoğan bir kez daha seçilirse 2023’te hasbelkader seçileceğine şu kadar inanmıyorum. Seçilirse ben 2024 yılında seçilme şansım yüzde yüz bile olsa Bolu Belediye Başkanlığı’na adaylığımı koymayacağım” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada gündem oldu

Tanju Özcan seçimden önce katıldığı bir yayında “Erdoğan kazanırsa, aday olmam” sözleri sonrası, aday adaylığı başvurusunu yapması sosyal medyada gündem oldu.