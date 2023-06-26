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Sosyal Medya Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! Bunu seyretmeden uyumayın: 6'lı masaya dama tahtası örneği
Sosyal Medya

Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! Bunu seyretmeden uyumayın: 6'lı masaya dama tahtası örneği

Yeniakit Publisher
2023-06-26 23:57:00 - 2023-06-27 00:20:15

Ak partinin 6'lı masayı dağıtmasının bir örneği dama tahtasında gösterildi.

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu %60 ile kazanıyor, mecliste 400 milletvekili alıyor" şeklinde ifadelerle şişirilen CHP, 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde sandığa gömüldü.

CHP'nin yaşadığı hezimet sosyal medyada bir dama tahtasında anlatıldı.

6'lı masanın darmadağın olmasının ima edildiği dama oyununun yer aldığı video sosyal medyada viral oldu.

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