Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! Bunu seyretmeden uyumayın: 6'lı masaya dama tahtası örneği
Ak partinin 6'lı masayı dağıtmasının bir örneği dama tahtasında gösterildi.
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu %60 ile kazanıyor, mecliste 400 milletvekili alıyor" şeklinde ifadelerle şişirilen CHP, 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde sandığa gömüldü.
CHP'nin yaşadığı hezimet sosyal medyada bir dama tahtasında anlatıldı.
6'lı masanın darmadağın olmasının ima edildiği dama oyununun yer aldığı video sosyal medyada viral oldu.