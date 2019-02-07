Sosyal medyadan iğrenç ilan! Polis enseledi Samsun'da fuhuş için yer temin edip harama aracı olduğu gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki B.Ö.'nün sosyal medya hesabı üzerinden verdiği fuhuş ilanı sonrası evinde fuhuş yaptırdığı iddia edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki B.Ö.'nün sosyal medya hesabı üzerinden verdiği fuhuş ilanı sonrası evinde fuhuş yaptırdığı iddia edildi. Vatandaşların 'fuhuş yapılıyor' ihbarı üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri söz konusu adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında şüphelinin evde para karşılığı fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı. Ahlak polisi olayla ilgili olduğu iddia edilen B.Ö.'yü "fuhşa teşvik ve aracılık ile fuhuş için yer temin etmek" suçlarından gözaltına alarak bugün Samsun Adliyesine sevk etti.

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