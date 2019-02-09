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Sosyal medyadan genç kadını tehdit etti, ifşa edilince de "rahatsızım" diye kıvırdı

Bengi Ekin Sarı adlı genç kadın, Emir Öztürk adlı erkeğin kendisini mesaj yoluyla taciz ettiğini belirterek tehdit mesajlarını Twitter'dan paylaştı ve sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 13:11
Sosyal medyadan genç kadını tehdit etti, ifşa edilince de "rahatsızım" diye kıvırdı

Bengi Ekin Sarı adlı genç bir kadın Twitter hesabından yardım çağrısı yaptı. Kendisini yaklaşık 1 yıldır taciz eden erkek tarafından tehdit mesajları aldığını belirten kadın, "Günlerdir aileme ve bana atılan mesajlarla tehdit ediliyorum. Can güvenliğim yok, sesimi duyun" dedi. Konuyla ilgili defalarca kez yargı yoluna gittiğini ancak bir sonuç alamadığını da vurgulayan Sarı, “Hukuki süreç yavaş, koruma kararları etkisiz” diyerek yardım talep etti.

Emir Öztürk adlı erkeğin sosyal medya ve telefondan kendisine gönderdiği tehdit mesajlarını kendi hesabından paylaşan Sarı, ilk paylaşımında şunları söyledi:

"Bir yıldır süren ölümle tehdit - cinsel taciz davam var. Dosya üzerine dosya açılıyor ancak hiçbir ilerleme yok. Günlerdir aileme ve bana atılan mesajlarla tehdit ediliyorum. Can güvenliğim yok, sesimi duyun."

Sarı, Emir Öztürk'ün yazdığı mesajların ekran görüntüsünü paylaşırken, "Bir yıldır bu tehdit ve hakaretlere maruz kalıyorum. Hukuki süreç yavaş, koruma kararları etkisiz. Bütün bu mesajları dava dosyasına iliştirdik. Mart ayında biri Bakırköy Adliyesi biri Küçükçekmece Adliyesi olmak üzere iki ayrı duruşma var. Sadece dosya üzerine dosya açılıyor, başka hiçbir şeyin olduğu yok." bilgilerini verdi.

Tehdit etmeyi sürdürdü

Emir Öztürk adlı erkek, Sarı'nın Twitter paylaşımlarına da tehdit içerikli cevaplar yazmayı sürdürdü. Bunun üzerine Sarı, son olarak "Korkmuyorum" yazdı. Sarı'ya binlerce destek tweeti geldi.

Öztürk "dalga geçmek istedim, tedavi görüyorum" dedi

Emir Öztürk ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda "Ben bu mesajları dalga geçme amacıyla attım. Travmatik boyutta takıntı ve dürtüselliğini kontrol edememe rahatsızlığıyla tanılandım. Halen psikolojik tedavi görüyorum. Bengi Ekin Sarı liseden edebiyat hocamdır. Saygısızca olduğunu düşündüğüm bazı davranışlarını takıntı yaptım ve kendisine dalga geçme amaçlı mesajlar atmaya başladım. Amacım ne olursa olsun attığım mesajlar kabul edilemez... Ekin hocamdan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 13:11
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