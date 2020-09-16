Sosyal medyadan canlı yayında drift yaparak havaya ateş eden kişiler yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, drift yapan otomobil sürücüsü ile yanında silahla havaya ateş eden kişi, sosyal medyadan yaptıkları canlı yayın üzerine yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trabzon-Giresun Sahil Yolu'ndaki bir tır parkında 12 Eylül'de düğünden dönen bir otomobilin drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu ve silahla havaya ateş edildiği görüntülerin sosyal paylaşım sitesinden canlı yayında paylaşılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu otomobil sürücüsü ile havaya ateş eden kişi silahıyla yakalandı.

Toplam 8 bin 294 lira trafik idari para cezası verilen sürücünün aracı ve sürücü belgesi 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Ayrıca sürücü hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince maske takmadığı için 900 lira idari para cezası uygulandı.



Havaya ateş eden ve silahıyla yakalanan şüpheli hakkında ise cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gerekli işlem başlatıldı.



