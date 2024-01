Sosyal medyada yazılanlar Haluk Levent’i üzdü: ‘Yazılanları görmezden gelemem’ Hakkaniyetli olalım

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, sosyal medyada kendisine atfedilenler konusunda sosyal medyadan açıklamada bulundu ve “Bu yazılanları görmezden gelirsem kendime kötülük etmiş olurum” dedi.

Müzisyen Haluk Levent ve komedyen Hasan Can Kaya, Pençe-Kilit Harekâtı’nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in çadırda kalan ailesine destek olmak için harekete geçmişti. Levent, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Bursa konser geliri ve Hasan Can Kaya’nın gösteri hasılatıyla birlikte gelecek hafta aileye ev alacaklarını duyurmuştu. Türkiye’nin kalbinde yaşanan acıya duyarlılıkla yaklaşan sanatçılar, şehit ailesine destek olmak adına bir araya gelmiş ve bu haber sosyal medyada geniş yer almıştı.



Levent’in açıklaması şu şekilde:

“Bu yazılanları görmezden gelirsem kendime kötülük etmiş olurum.

Bizleri derneklerle , vakıflarla yarıştırın lütfen.

Devletle yarıştırmayın.

Ben muhalif bir söylem söylemek istesem içinde Haluk Levent geçmeyen binlerce cümle kurardım şu ortamda.

Ayrıca evler yaptık.

Okullar yaptık.

Nasıl yaptık?

Devlet arazi vermeseydi, altyapı desteği vermeseydi nasıl yapacaktık?

Lütfen hakkaniyeti elden bırakmayalım.

Biz Ahbaplar her kesimle ortak paydada buluşmaya çalışan gönüllüleriz.

Bağışçılarımız arasında toplumun her kesiminden her politik görüşten insanlar var.

Tekrar söylüyorum “hakkaniyet”.

Bölgede hiç bir şeyi devletle işbirliği yapmadan başaramazsınız.

Ben Valiliklerimizle , Afad ile işbirliği içinde olmaya devam edeceğim.

Bunu 6 Şubat deprem anında da söyledim.

Şimdi de söylüyorum.

Sizlerin sayesinde sizlerin bağışları ile çok insana dokunduk.

Dokunmaya devam edeceğiz.

Lütfen bizlere destek olun.

Yanımızda olun.

Bizleri ötekileştirmeye kurban etmeyin.”